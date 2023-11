Aresztowano 71-letniego guru jogi i członków jego ruchu. Są podejrzani o handel kobietami

Do aresztowania 41 osób podejrzewanych o nadużycia seksualne pod pozorem nauczania jogi doszło we wtorek (28 listopada). W nalocie uczestniczyło około 175 funkcjonariuszy policji. Wśród zatrzymanych znaleźli się kluczowi członkowie Ruchu Duchowej Integracji ku Absolutowi (MISA), w tym jego przywódca 71-letni rumuński guru Gregorian Bivolaru. Zgodnie z francuskim prawem podejrzanym może grozić nawet 30 lat pozbawienia wolności.

Francja. 71-letni guru jogi aresztowany za wykorzystywanie kobiet. Ofiary przebywały w fatalnych warunkach

Aresztowania są następstwem śledztwa wszczętego w lipcu 2023 roku przez paryskich prokuratorów w sprawie podejrzeń dotyczących porwań, gwałtów i handlu ludźmi. Jak poinformował francuski dziennik "Liberation", zatrzymania podejrzanych dokonano w regionie paryskim oraz Alpach Nadmorskich. W trakcie akcji francuskich władz uwolniono aż 26 kobiet. Kilka z nich było przetrzymywanych wbrew ich woli. Znajdowały się także pod wpływem alkoholu. Co więcej, kobiety miały być przetrzymywane w "opłakanych warunkach", zarówno pod względem higieny jak i pomieszczeń, w których się znajdowały.

Kobiety różnych narodowości przyznały, że były ofiarami organizacji MISA oraz jej lidera, były zachęcane do zaakceptowania stosunków seksualnych z Bivolaru, a także były nakłaniane i zmuszane "do wyrażenia zgody na udział w płatnych praktykach pornograficznych we Francji i za granicą" - przekazało źródło "Liberation".

Bivolaru wielokrotnie znajdował się na celowniku służb. Jego grupa oskarżana jest o liczne nadużycia

Ruch Duchowej Integracji ku Absolutowi prowadzi kilka szkół jogi. Na oficjalnej stronie internetowej grupa opisuje się jako "największa szkoła jogi w Rumunii i Europie", której "duchowym mentorem" jest Gregorian Bivolaru. Według francuskiego źródła sądowego dziennika "Le Monde" ruch liczył kilkuset członków. MISA została wyrzucona z Międzynarodowej Federacji Jogi i European Yoga Alliance w 2008 roku, ponieważ niektóre jej praktyki zostały uznane za "nielegalne". Grupa oskarżana jest o liczne nadużycia pod przywództwem Bivolaru, który w ostatnich latach wielokrotnie znajdował się na celowniku organów ścigania w Rumunii, Szwecji i Francji. 71-letni Bivolaru jest obywatelem zarówno Rumunii, jak i Szwecji.