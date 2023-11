Kolejni zakładnicy Hamasu dotarli do Izraela. Wzajemnie oskarżenia o złamanie zawieszenia broni

Wśród uwolnionych dzisiaj są głównie osoby starsze. Grupa, która dotarła już do Izraela przez Egipt, liczy 10 Izraelczyków oraz dwóch tajskich robotników. W sumie Hamas uwolnił 92 zakładników porwanych 7 października. Szacuje się, że do niewoli trafiło wówczas około 240 osób.

W środę na wolność ma wyjść kolejnych 10 zakładników, ale premier Benjamin Netanjahu zapowiada, że ostatecznie Izrael sprowadzi wszystkich porwanych. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby sprowadzić do domów wszystkich zakładników, nie tylko kobiety i dzieci. Wszystkich - mówił.

Izrael i Hamas oskarżają się o naruszenie rozejmu

Izrael uwolnił we wtorek kolejnych 30 palestyńskich więźniów: kobiety i nastolatków. W sumie na wolność wyszło 180 przetrzymywanych Palestyńczyków. Zawieszenie broni w Gazie kończy się w środę. Jeśli nie zostanie przedłużone, to w następnych dniach spodziewane są intensywne bombardowania izraelskiej armii. Wojsko będzie też nadal prowadzić działania na lądzie, głównie w rejonie Gaza City.

We wtorek izraelskie wojsko oskarżyło Hamas o naruszenie zawieszenia broni. Siły Obronne Izraela (IDF) twierdzą, że dzień wcześniej w północnej części Strefy Gazy Hamas zdetonował trzy ładunki wybuchowe. W wyniku tego zdarzenia grupa izraelskich żołnierzy miała odnieść lekkie obrażenia. Jak podaje "Times of Israel", Hamas twierdzi, że to siły Izraela jako pierwsze złamało tymczasowy rozejm, a bojownicy organizacji jedynie na to odpowiedzieli.