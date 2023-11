Planowana na 1 grudnia (piątek) podróż papieża Franciszka do Dubaju na szczyt klimatyczny została odwołana. Poinformowało o tym biuro prasowe Watykanu. Wydarzenie to potrwa od 1 do 3 grudnia br.

Watykan. Papież odwołał swoją wizytę w Dubaju

Dyrektor Biura Matteo Bruni w krótkiej nocie poinformował, że papież na prośbę lekarzy zrezygnował ze swojej podróży do Dubaju. "Franciszek przyjął prośbę lekarzy z wielkim żalem" - przekazał portal Vatican News. Przypomnijmy, 2 grudnia miał wygłosić przemówienie do konferencji i odbyć szereg spotkań. Dziś w południe Biuro Prasowe Watykanu opublikowało szczegółowy plan wizyty, która miała zakończyć się w niedzielę.

Matteo Bruni wyjaśnił, że decyzja zapadła mimo poprawy stanu zdrowia papieża, u którego 24 listopada stwierdzono zapalenie płuc. Nadal utrzymuje się bowiem stan zapalny górnych dróg oddechowych. Stolica Apostolska pragnie mimo nieobecności papieża uczestniczyć w dyskusji dotyczącej zmian klimatycznych.

Watykan. Stan papieża Franciszka się poprawia

W ostatnich dniach stwierdzono u papieża Franciszka infekcję płuc - o czym pisaliśmy w Gazeta.pl. By ułatwić i przyspieszyć rekonwalescencję, przełożono niektóre z planowanych w najbliższym czasie spotkań i audiencji. Stan zdrowia papieża jednak się poprawia. 27 listopada rzecznik Matteo Bruni przekazał, że "papież jest w dobrym i stabilnym stanie, nie ma gorączki i coraz lepiej oddycha" - przekazał Vatican News. "Aby zwiększyć skuteczność leczenia, wprowadzono igłę kaniuli w celu wlewu dożylnej antybiotykoterapii" - dodał Bruni.