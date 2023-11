Potwierdziły się doniesienia, które pojawiły się 28 listopada dotyczące otrucia Marianny Budanowej. Jak pisaliśmy, kilka dni temu kobieta trafiła do szpitala, ponieważ źle się poczuła. W trakcie badań okazało się, że została otruta - przekazała Ukraińska Niezależna Agencja Informacyjna w serwisie X.

Żona szefa ukraińskiego wywiadu otruta. "Przechodzi leczenie"

Doniesienia dotyczące otrucia żony szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego potwierdził 28 listopada rzecznik Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy Andrij Jusow, cytowany przez Agencję Reutera. - Teraz przechodzi leczenie, które już dobiega końca - skomentował Jusow.

Nie podano jednak informacji, kiedy miało dojść do otrucia. Najprawdopodobniej trucizna znajdowała się w pożywieniu. Prawdopodobnie celem zatrucia był mąż Budanowej. Jusow miał też przekazać, że kilku urzędników wywiadu również doznało objawów zatrucia. Według ustaleń Radia Wolna Europa od 2014 roku doszło do około 10 prób otrucia Budanowa. Do jednego z ataków miało dojść po nasileniu wojny w Ukrainie.

Zarzuty Rosji wobec Kyryła Budanowa

Marianna Budanow jest żoną Kyryła Budanowa, który kieruje obecnie ukraińską agencją wywiadu wojskowego. Jest on zaangażowany w operacje prowadzone przeciwko Rosji od czasu nasilenia wojny w Ukrainie. W kwietniu moskiewski sąd wydał nakaz aresztowania Budanowa.

Zarzucono mu utworzenie grupy terrorystycznej oraz nielegalnego posiadania materiałów wybuchowych i broni palnej. Według ukraińskich źródeł nakaz jest związany z uszkodzeniem mostu Krymskiego w październiku 2022 roku - podało Radio Swoboda.