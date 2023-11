W jednym z pawilonów Ogólnorosyjskiego Centrum Wystawowego w Moskwie zostało 28 listopada zorganizowane dyktando wojskowo-patriotyczne. Wydarzenie, które jest jednym z działań propagandowych Rosji, przypomina test, na którym na 50 pytań należy odpowiedzieć w ciągu jednej godziny. Pierwszą jego edycję zorganizowano w 2022 roku, jako element propagowania rosyjskiej armii w szkołach. W tym roku ponad setka dzieci i młodzieży, która ukończyła 14 lat, wzięła udział w wydarzeniu na żywo. Kolejnych kilkadziesiąt tysięcy uczestniczyło za pośrednictwem transmisji emitowanej w szkołach i ośrodkach dla młodych osób.

Rosyjskie dyktando wojskowo-patriotyczne, a w nim Bucza, jako "ukraińska prowokacja"

Wśród 50 pytań znalazły się zagadnienia dotyczące pomników, istotnych wydarzeń wojskowych, czy bohaterów Rosji. Nie obyło się także bez pytań o charakterze propagandowym. W pytaniu numer 44 uczestnicy zostali poproszeni o wybranie miasta, w którym "miała miejsce ukraińska prowokacja w marcu 2022 roku". Jako warianty odpowiedzi podano: Lwów, Odessa, Kijów lub Bucza.

To nie wszystko. Kolejne pytanie brzmiało: "Czy stwierdzenie, że celem NWO (tak Rosja określa inwazję na Ukrainę - red.) jest ochrona Donbasu i proaktywne zapewnienie bezpieczeństwa Rosji, jest prawidłowe?". To zagadnienie okazało się szczególnie niebezpieczne. Nieprawidłowa odpowiedź mogłaby spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego.

Rosjanie uczą dzieci miłości do wojny

Dyktando to niejedyny sposób na propagowanie armii wśród rosyjskich dzieci i młodzieży. Portal novayagazeta.eu zwrócił uwagę na inne inicjatywy, które w ramach propagandy stosuje Kreml. Według przekazanych przez dziennikarzy danych od początku inwazji Rosji na Ukrainę w rosyjskich szkołach, uczelniach i przedszkolach odbyło się co najmniej dziewięć milionów wydarzeń, z czego co szóste miało charakter militarny. W placówkach dla dzieci i młodzieży zorganizowano ich prawie 1,5 miliona. Z tego aż 200 tysięcy poświęconych było wojnie w Ukrainie. Co więcej, w trakcie takich wydarzeń dzieci brały udział nie tylko w konkursach wokalnych, ale także w zawodach w rzucaniu granatami, a nawet w składaniu broni na czas.