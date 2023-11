Media: Żona szefa ukraińskiego wywiadu trafiła do szpitala. Miała zostać otruta

Informacje o próbie otrucia żony szefa ukraińskiego wywiadu podają różne media, powołując się na swoje źródła. Nie jesteśmy w stanie ich potwierdzić.

O sprawie poinformował portal Babel. Powołując się na źródła z wywiadu, serwis podał, że Marianna Budanow nagle źle się poczuła i trafiła do szpitala. W czasie badań miało się okazać, że kobieta została otruta metalami ciężkimi.

- Takie substancje nie są w codziennym użytku, nie są też używane przez wojsko. To wskazuje, że najprawdopodobniej doszło do celowego otrucia - stwierdził informator portalu. Według Ukraińskiej Prawdy substancje te miały najprawdopodobniej znajdować się w posiłkach kobiety. Media zwracają uwagę, że Marianna Budanow miała bardzo szybko poczuć się źle, co pozwoliło lekarzom rozpocząć leczenie, zanim uszkodzone zostały wszystkie narządy.

Informacje te, powołując się na źródła, potwierdza Ukraińska Niezależna Agencja Informacyjna.

W przestrzeni medialnej pojawiły się spekulacje, że mogła być to próba otrucia szefa ukraińskiego wywiadu Kyryła Budanowa. Takie próby miały być już podejmowane i przed, i po ataku Rosji na Ukrainę.

Ukraina: Rosjanie stosują taktykę mięsnych szturmów. Nie liczą się ze stratami

Jak informuje ukraiński Sztab Generalny, minionej doby ukraińscy obrońcy odparli łącznie ponad 50 ataków wroga, z czego 28 na bachmuckim odcinku frontu. Rosjanie wyjątkowo zaciekle atakują w okolicach Awdijiwki, około 50 kilometrów na południe od Bachmutu. Wróg próbuje otoczyć to miasto, naciera też bezpośrednio w dzielnicy przemysłowej.

Jak zaznaczył na antenie telewizji Inter Serhij Cichockij - żołnierz walczącej w okolicach Awdijiwki 59 Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej - Rosjanie atakują w ogóle nie licząc się ze stratami. Podkreślił, że jest to taktyka tak zwanych mięsnych szturmów - agresorzy rzucają do boju niewielkie grupy jedna za drugą.

Według szacunków w listopadzie Rosjanie codziennie tracą w okolicach Awdijiwki około 900 swoich żołnierzy.

