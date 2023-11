Książka "Polska na wojnie" ukazała się w listopadzie nakładem wydawnictwa "Czerwone i czarne". To reportaż będący zbiorem rozmów z anonimowymi politykami, urzędnikami, oficerami wywiadu i wojskowymi. Opisuje to, jak wyglądały i jak zmieniały się relacje Polski i Ukrainy na poziomie władz w ciągu ostatnich dwóch lat. Zawiera też szereg wcześniej nieznanych detali na przykład na temat naszej pomocy militarnej dla Ukraińców czy natury oficjalnych relacji Warszawy z Kijowem.

Na początku twojej książki czuć te emocje, które pamiętam z zimy i wiosny 2022 roku. Potem się rozmywają, wraca szarość. Skończył się zapał i braterstwo. Zaczęły się niesnaski i wyciąganie win. Mieliśmy stereotypowe polskie powstanie?

- Dokładnie według takiej logiki to się wszystko działo. Określenia "powstanie" użył w tym kontekście szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski, do którego odnosi się jeden z rozmówców. Mówił on, że to nasz kolejny narodowy zryw przeciw Rosji. Inwazja na Ukrainę była bez wątpienia wydarzeniem historycznym, które wywołało wielkie emocje i doprowadziło do bezprecedensowego zrywu. Także na poziomie najwyższych władz.

Początek książki to właściwie taka trochę opowieść sensacyjna o partyzanckich dostawach broni i telefonów z bunkra z prośbami o paliwo dla wojska. W niektóre, z parkowaniem myśliwców MiG-29 w lesie przy granicy z sugestią dla Ukraińców, żeby je sobie zabrali, aż trudno uwierzyć.

- No ale tak było. Dokładniej jeszcze wczesną wiosną 2022 roku, zanim do Polski przyleciał z pierwszą wojenną wizytą Joe Biden. Ona miała miejsce 25 marca. Wówczas nasi zdołali przekonać Amerykanów do dania zielonego światła na dostawy ciężkiej broni. Czołgów, artylerii i temu podobnych. Wcześniej Waszyngton się przed tym wzbraniał z powodu obaw o zaognienie sytuacji. Udało się ich jednak przekonać. To my byliśmy w tym temacie pionierami. Robiliśmy to na usilne prośby Ukraińców, kierowane do nas w bezpośrednich rozmowach. A te myśliwce w lesie to były jeszcze przed tym. Chodziło o kilka maszyn.

No ale jednak potem to się zepsuło. Jak wynika z twoich rozmów, bo prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz jego otoczeniu temat się znudził i się wypalili, a Ukraińcy uznali, że jesteśmy już zbędnym pośrednikiem.

- Niewątpliwie wśród moich rozmówców była refleksja pod adresem głowy państwa, że zabrakło determinacji, żeby zbudować coś głębszego i trwałego na bazie tych niezwykłych pierwszych miesięcy wojny. Panowało poczucie, że straciliśmy wyjątkową szansę. Przy czym nie oszukujmy się, Ukraina to trudny partner. Trzeba było dużej wytrwałości, żeby coś osiągnąć. Zełenski po pierwszej fazie wojny, kiedy okrzepł i wszedł w rolę wojennego prezydenta, nie ułatwiał sprawy. Wszyscy najważniejsi chcieli z nim rozmawiać. Polski patron i pośrednik stał się zbędny.

Smutne i szokujące, że jak kilku osobom przestaje się chcieć, to dwa narody liczące kilkadziesiąt milionów ludzi tracą unikalną szansę zbliżenia i nawiązania poważnej współpracy.

- Urzędnicy średniego szczebla i aparat państwowy sam tego nie pociągnie. Musi być czapa polityczna. Ktoś musi wskazywać kierunek i nakreślać zadania. Bez tego nie da rady. Zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z tak emocjonalnymi narodami jak nasze. My się obrażamy na Ukraińców, że nie są nam wdzięczni. Oni na nas, że jesteśmy niepoważni, oczekując jakiejś specjalnej wdzięczności, bo przecież oni własną piersią bronią nas przed hordami ze wschodu i to w naszym interesie jest ich wspierać. Można powiedzieć, że ten nasz stereotypowy polski mesjanizm Chrystusa narodów walczącego za wolność naszą i waszą, przesunął się teraz na wschód. Teraz tak postrzegają się Ukraińcy. Obie strony mają swoją narrację i obie te narracje się nie spotykają.

Piszesz w książce, że próbowano te nasze pozytywne emocje braterstwa scementować traktatem o wzajemnych stosunkach. Tylko zanim zdążono go napisać i uzgodnić, to zaczęło się znudzenie, spory, aż w końcu Jarosław Kaczyński miał powiedzieć, żeby sobie darować.

- Tak niestety było. Gwoździem do trumny była afera o zboże latem tego roku, choć zaczęło się psuć już wcześniej. Od upadku ukraińskiej rakiety w Przewodowie. Uważam, że relacje pomiędzy takimi emocjonalnymi narodami jak nasze trzeba ukształtować umowami, sztywnymi ramami, systemowo. Tak, żeby było zapisane, że tyle to a tyle razy w roku musi się spotkać rząd z rządem, a tyle rozmów muszą odbyć prezydenci lub instytucje obydwu państw zajmujące się historią. Żeby była systematyczna okazja do wymiany poglądów, poszukiwania kompromisów i wykuwania trwałej współpracy. Trochę tak jak relacje Francji i Niemiec po II wojnie światowej. Nie ma co ukrywać, że pozostają one trudne i są oparte na rywalizacji, ze skomplikowaną historią, ale mają swój Traktat Elizejski z 1963 roku, który narzuca konieczność regularnych spotkań najważniejszych polityków oraz urzędników. U nas nie udało się wykorzystać historycznej okazji do stworzenia czegoś podobnego. Choć była próba.

Czy to się zmieni? Emocje nabrzmiałe przy okazji Przewodowa oraz zboża jakoś opadną i będzie znów lepiej?

- Nie ma co się okłamywać. Stosunki są trudne, a będą trudniejsze. Zwłaszcza jeśli Ukraina zacznie integrować się z Unią Europejską. Mamy wiele sprzecznych interesów gospodarczych i afera zbożowa to tylko przedsmak tego, z czym będziemy musieli się mierzyć. Jednak nie możemy stracić z oczu tego, że wstąpienie Ukrainy do UE byłoby przewrotem kopernikańskim dla naszej sytuacji geopolitycznej. Trzeba będzie rozmawiać, trzeba będzie szukać kompromisów. Byleby tylko nie były to rozmowy dla zdjęcia i orderu, jak to nam się teraz zdarza.

Najpierw trzeba będzie jeszcze jakoś zakończyć wojnę, na co się nie zanosi. Twoi rozmówcy twierdzą, że nasza generalicja w ogóle nie wierzyła, że Ukraińcy wytrzymają więcej niż kilka dni. Z narracji polityków wyłania się niekorzystny obraz naszych oficerów.

- Taka jest ich perspektywa. Wojsko jako niezdolne do elastyczności i szybkiego reagowania na historyczne wydarzenia. Najważniejsi oficerowie działający odcinkowo. Zajmując się tylko swoim zadaniem i nie interesując się tym, jak cała seria takich zadań ma przełożyć się na jakiś efekt końcowy. Generalicja niepotrafiąca dążyć do zmian w tym systemie. No ale z definicji tak działa organizacja taka jak wojsko. Jest bardzo hierarchiczna. Jak Kościół. To nie sprzyja elastyczności.

Twoi rozmówcy wręcz naigrywają się z wojskowych, którzy przez tygodnie powtarzali, że "najbliższe 72 godziny będą decydujące". Miałem jednak takie poczucie, że brakuje mi głosu z drugiej strony. Perspektywy wojskowych.

- Bo samo wojsko było i jest w tej sprawie podzielone. Wojska Specjalne były bardzo chętne odegrać bardziej aktywną rolę. Gromadzić informacje na miejscu, uczyć się tej wojny w praktyce. To bezcenne informacje, bo jeśli za jakiś czas to nam przyjdzie walczyć z Rosją, to przecież wiele elementów będzie wspólnych. No ale tutaj poszła zdecydowana blokada polityczna. Strach przed eskalacją, a zwłaszcza tym, co by było, gdyby jakiś polski żołnierz dostał się do niewoli. Zabroniono więc naszym działania w Ukrainie. Podczas gdy na przykład Brytyjczycy dość swobodnie działają tam swoimi siłami specjalnymi. Z drugiej strony nasi politycy chętnie korzystali z ochrony żołnierzy podczas wypraw do Kijowa czy zabezpieczania negocjacji rosyjsko-ukraińskich na Białorusi. Cywile wysoko oceniali sprawność tego średniego szczebla w wojskach specjalnych, szczebla operacyjnego, z którym się stykali właśnie podczas takich wydarzeń.

No ale w jaki sposób wojsko jest podzielone? Z jednej strony rwący się do działania specjalsi i średni szczebel, a z drugiej strony? Były jakieś głosy, że wspieranie Ukrainy na dużą skalę nie ma sensu, czy że zbyt lekką ręką się rozbrajamy?

- Były takie. Nasiliły się zwłaszcza na początku roku podczas działań na rzecz dostarczenia Ukraińcom czołgów Leopard. To dla części oficerów i urzędników z BBN było już za dużo. Wygrała jednak perspektywa polityczna. Nie oddaliśmy tych czołgów wiele, bo bardziej chodziło o zbudowanie międzynarodowego poparcia dla przekazywania Ukraińcom ciężkiego sprzętu produkcji zachodniej. Nie chodziło o oddawanie Leopardów, tylko o budowanie koalicji na rzecz ich przekazania w całym NATO.

To było już po Przewodowie. Czyli kiedy według twoich rozmówców relacje już wyraźnie się psuły. Pomimo tego politycy dalej byli skłonni być w awangardzie wsparcia?

- Taki łabędzi śpiew. Trajektorii naszych relacji już to nie zmieniło.

A coś jeszcze może ją zmienić?

- Emocjonalna niechęć i brak zaufania zagościły na razie na długo. Pytanie, czy politycy zdołają się wznieść ponadto i czy widzą w tym interes. Niestety ciągłe wzloty i upadki w naszych relacjach to już standard. Tak już było w przeszłości. Miłość przy okazji Pomarańczowej Rewolucji, a potem rozczarowanie. Kolejne uniesienie przy okazji Majdanu i znów rozczarowanie. No i teraz. Tak jak mówiłem wcześniej. Tu trzeba systemowych ram, pozwalających okiełznać te nasze emocje.