Nowe porozumienie między Izraelem a Hamasem. Katar ma swój dzień

Porozumienie o zawieszeniu broni w Gazie obowiązywało do dzisiaj, ale od wczoraj toczyły się intensywne negocjacje w sprawie jego przedłużenia. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Kataru poinformował, że rozejm będzie obowiązywał także we wtorek i w środę. Nieco później informację potwierdził także Hamas.

Hamas ma wypuścić mężczyzn w podeszłym wieku

To oznacza, że jutro i pojutrze na wolność wyjdzie po 10 izraelskich zakładników każdego dnia oraz po 30 palestyńskich więźniów. Ich nazwiska nie są jeszcze znane, ale wcześniejsze przecieki z negocjacji sugerowały, że prócz kobiet i dzieci Hamas miałby wypuścić także mężczyzn w podeszłym wieku. Wciąż nie wiadomo, kiedy wolność odzyskają zakładnicy, którzy w poniedziałek mieli zostać wypuszczeni. Uwolnienie 11 izraelskich zakładników i 33 palestyńskich więźniów opóźnia się z powodu bliżej nieokreślonego sporu o listę nazwisk.

Do niedzielnego wieczora wolność odzyskały w sumie 63 osoby porwane przez Hamas do Gazy, przy czym 5 uwolniono jeszcze przed zawieszeniem broni. Na wolność wyszło także 117 palestyńskich więźniów: kobiet i nastolatków, podejrzanych o terroryzm.

Sekretarz NATO wezwał do przedłużenia przerwy humanitarnej

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał wcześniej w poniedziałek do przedłużenia przerwy humanitarnej w konflikcie między Hamasem a Izraelem. Podczas konferencji jeszcze przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw NATO Jens Stoltenberg zaznaczył, że dłuższy rozejm pomiędzy stronami zezwoli na dostarczenie większej ilości pomocy do potrzebujących jej cywilów w Strefie Gazy. - Wzywam do przedłużenia przerwy. Pozwoliłoby to na udzielenie tak bardzo potrzebnej pomocy mieszkańcom Strefy Gazy i uwolnienie jeszcze większej liczby zakładników. Cierpienie, którego jesteśmy świadkiem, podkreśla potrzebę trwałego rozwiązania politycznego - powiedział.

Stoltenberg dodał, że cieszy się z dotychczasowego porozumienia między Hamasem a Izraelem, które doprowadziło do uwolnienia zakładników i dostarczenia większej pomocy humanitarnej. Jeszcze wczoraj Hamas potwierdził, że jest gotów na przedłużenie rozejmu, a izraelski premier Benjamin Netanjahu rozmawiał o tym z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem.