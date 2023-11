W najnowszym raporcie opublikowanym przez organizację non profit "Lekarze bez granic" przedstawiono dane dotyczące migrantów wędrujących z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych. Wynika z nich, że tylko w 2023 roku organizacja udzieliła ponad 51 500 konsultacji medycznych, 2400 konsultacji w zakresie zdrowia psychicznego, opatrzyła 17 400 ran i zajęła się 397 przypadkami przemocy seksualnej, do której dochodziło także wobec dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Kowalczyk: To nie ZEA, a raczej Arabia Saudyjska sypie piasek w tryby rozmów klimatycznych

Najniebezpieczniejszy szlak migracyjny na świecie. " Ci z nas, którzy nie mieli pieniędzy, zostali pobici"

Według raportu, który szerzej przybliża amerykański dziennik "New York Post", do większości ataków dochodziło w pobliżu przesmyku Darien. Jest to fragment trasy o długości około 160 kilometrów, który oddziela panamską prowincję Darien od Kolumbii. Od dawna nazywany jest on najniebezpieczniejszym szlakiem migracyjnym na świecie. Wzdłuż całej trasy regularnie można spotkać nie tylko dzikie zwierzęta ukryte w dżungli, ale także przemytników i grupy przestępcze, które stanowią największe niebezpieczeństwo. Najczęściej bandyci, którzy patrolują okoliczne tereny, każą zapłacić za przejście. Osoby, które nie mają przy sobie pieniędzy, zostają pobite lub zgwałcone.

- Bili mnie kijem po nogach, bo ci z nas, którzy nie mieli pieniędzy, zostali pobici - relacjonowała jedna z wenezuelskich ofiar w rozmowie z amerykańskim dziennikiem. Dodała, że ci, którzy twierdzili, że nie mają pieniędzy, a podczas przeszukania wyszło na jaw, że kłamali, byli karani znacznie dotkliwiej. - Mówią, że to ich ziemia, że trzeba ją szanować i że każdy, kto przez nią przechodzi, musi zapłacić - podkreśliła kobieta. Zaznaczyła jednak, że niezależnie, czy otrzymają zapłatę, czy nie i tak zrobią, co będą chcieli. - Będą molestować, kogo chcą. Gwałcili nawet mężczyzn - wyznała.

Migranci wykorzystywani w "namiotach gwałtu". Wśród ofiar także dzieci

Według świadków przestępcy na trasie szlaku migracyjnego ustawili specjalne "namioty do gwałtu" w których wykorzystywali swoje ofiary. Niektóre z 397 ujawnionych ofiar miały zaledwie 11, 12, czy 16 lat. Często przestępstwa nie są nawet zgłaszane z uwagi na to, że pokrzywdzeni nie chcą, aby cokolwiek spowolniło ich przeprawę. Ponadto boją się władz w krajach, przez które się przeprawiają.

Pomimo wysiłków, które mają na celu spowolnienie napływu migrantów do Stanów Zjednoczonych, liczba osób, które chcą ubiegać się tam o azyl, stale wzrasta. Z danych ONZ cytowanych przez Agencję Reutera wynika, że w 2022 roku przesmyk Darien przekroczyło 250 tys. osób. Szacuje się, że w tym roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 400 tys.