Nagroda Bookera 2023 przyznana Paulowi Lynchowi. "To nie była łatwa książka do napisania"

W niedzielę irlandzki pisarz Paul Lynch został laureatem Nagrody Bookera 2023. Laur zdobył za powieść "Pieśń Proroka" ("Prophet Song"). To dystopijna opowieść o Irlandii, która popada w tyranię. - To nie była łatwa książka do napisania - powiedział Lynch po otrzymaniu nagrody. - Racjonalna część mnie wierzyła, że pisząc tę powieść, skazuję swoją karierę na porażkę, ale i tak musiałem ją napisać. W takich sprawach nie mamy wyboru - dodał pisarz.

Nagroda Bookera 2023. Laureatem Paul Lynch za "Prophet Song"

- Wiele lat temu na wakacjach na Sycylii miałem moment, w którym poczułem, że muszę pisać i to był kierunek, w którym musiało pójść moje życie. Tego dnia podjąłem decyzję, by po prostu skręcić i skręciłem. I cholernie się cieszę, że to zrobiłem - mówił Paul Lynch. - Z ogromną przyjemnością przywożę Bookera do Irlandii - podkreślił pisarz.

- To triumf emocjonalnego opowiadania historii, orzeźwiającego i odważnego - powiedziała Esi Edugyan, przewodnicząca jury Nagrody Bookera 2023 na konferencji prasowej przed ogłoszeniem wyników. Jak pisze "The New York Times", sędziowie nie byli jednomyślni w swojej decyzji, nawet po sześciu godzinach debaty. Mimo to Edugyan powiedziała, że panel uznał, że "Prophet Song" jest godnym zwycięzcą, który "oddaje społeczne i polityczne niepokoje naszej obecnej chwili".

"NYT" donosi, że Lynch pisząc swoją piątą powieść, myślał o wojnie domowej w Syrii i pozornej obojętności Zachodu wobec ludzi, którzy uciekli przed konfliktem. Lynch napisał książkę, która mogłaby przybliżyć tę trudną sytuację. "Pieśń Proroka" opisuje Irlandię, która pogrąża się w totalitaryzmie, a następnie przechodzi wojnę domową, która prowadzi do ucieczki rodzin z kraju.

"Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości i koncentruje się na Eilish Stack, naukowczyni i matce czwórki dzieci, której mąż, działacz związkowy, zostaje porwany przez siły bezpieczeństwa, co jest wczesną oznaką rosnących autorytarnych rządów, które ostatecznie doprowadzą Irlandię do wojny domowej" - opisuje dziennik. Esi Edugyan powiedziała, że "Prophet Song" rezonuje ze współczesnymi kryzysami, w tym - na przykład - z wojną Izraela z Hamasem.

Czym jest Nagroda Bookera?

Nagroda Bookera to najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie przyznawane w Wielkiej Brytanii. Przyznawana jest za najlepszą powieść anglojęzyczną ostatniego roku. Wyróżniony pisarz otrzymuje nagrodę w wysokości 50 tysięcy funtów, jednak samo znalezienie się w gronie finalistów jest uznawane za wielki sukces. Tegoroczny laureat pokonał pięciu innych literatów.

Wśród laureatów przyznawanej od 1969 roku nagrody są m.in. późniejsi laureaci Literackiej Nagrody Nobla: William Golding, J.M. Coetzee czy Kazuyo Ishiguro, a także Salman Rushdi, Alan Hollinghurst czy Hilary Mantel. W 2018 roku Nagrodę Bookera dostała Olga Tokarczuk za angielskie tłumaczenie "Biegunów".

