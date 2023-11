Mała Amerykanka uwolniona przez Hamas. Kim są zwolnieni Palestyńczycy? Większość siedzi bez wyroku

Prezydent Joe Biden poinformował, że Abigail Edan, która swoje czwarte urodziny spędziła w niewoli Hamasu, znalazła się wśród zakładników uwolnionych w niedzielę ze Strefy Gazy. Dziewczynka ma podwójne obywatelstwo - izraelskie i amerykańskie. Została przekazana - wraz z grupą 16 innych zakładników - pracownikom Czerwonego Krzyża i przewieziona na przejście graniczne w Rafah.

- Aby utrzymać to porozumienie, nalegałem, by wśród uwolnionych zakładników znalazła się Abigail. Pozostanę osobiście zaangażowany, by zapewnić, że porozumienie zostanie w pełni zrealizowane, a także przedłużone - mówił Biden.

Prezydent USA oświadczył, że nie spocznie, dopóki wszyscy zakładnicy nie zostaną uwolnieni. - Nic nie jest pewne, ale dowodem na to, że porozumienie warto kontynuować, jest każdy uśmiech i każda wdzięczna łza, którą widzimy na twarzach tych rodzin, które znów mogą być razem - dodał.

Rodzice Abigail Edan zginęli 7 października w ataku bojowników Hamasu na Izrael. Dziewczynka trafiła do niewoli i była przetrzymywana na terenie Strefy Gazy przez 50 dni.

USA i Hamas chcą przedłużyć zawieszenie broni

Od piątku w Gazie trwa zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. Na mocy porozumienia Hamas wypuszcza codziennie po kilkanaście osób, a Izrael zwalnia palestyńskich więźniów. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku, ale trwają wysiłki Kataru i Egiptu, żeby przedłużyć rozejm.

Biden zapowiedział, że pozostaje w kontrakcie z przywódcami Kataru, Egiptu i Izraela by porozumienie Izraela z Hamasem było przedłużane o kolejne dni co będzie równoznaczne z uwalnianiem kolejnych zakładników. Hamas również oficjalnie poinformował, że będzie starał się doprowadzić do przedłużenia zawieszenia broni, by na wolność wyszli kolejni więźniowie.

Oprócz Abigail w niedzielę uwolnionych zostało 12 Izraelczyków, troje Tajlandczyków i obywatel Rosji. Według wstępnych informacji wśród uwolnionych jest dziewięcioro dzieci, dwie matki, dwie inne kobiety oraz mężczyzna. Jedna z uwolnionych osób w trybie pilnym trafiła do szpitala w Beer Szewie, reszta przechodzi standardowe badania. Ze szpitali wyszła natomiast większość uwolnionych w sobotę i w piątek byłych zakładników.

Palestyńczycy więzieni w Izraelu bez wyroków

Izrael uwolnił z kolei 39 palestyńskich więźniów, w wieku od 14 do 18 lat. Jak podaje CNN, część z nich była zatrzymana bez poznania zarzutów. 16 nastolatków było w więzieniach - zgodnie z informacjami podanymi przez izraelską służbę więziennictwa - w związku z atakami na Izraelczyków. Pozostałe 23 osoby były przetrzymywane w ramach "zatrzymania administracyjnego", co oznacza, że nie poznały zarzutów ich stawianym, a ich sprawy nie były przedmiotem żadnego postępowania prawnego.

System stosowany przez władze Izraela tłumaczy na Twitterze znany dziennikarz śledczy i pisarz Jeremy Scahill. Jego zdaniem narracja wokół uwolnienia palestyńskich więźniów jest "podstępna i nieuczciwa". "Izrael chce, by świat uwierzył, że oni wszyscy są niebezpiecznymi terrorystami, ale zbudował system sądów kapturowych dla Palestyńczyków, który w magiczny sposób osiąga niemal stuprocentowy wskaźnik skazań. Wszystko to w kraju, który promuje się na jedyną demokrację na Bliskim Wschodzie" - pisze.

"Palestyńczycy nie są sądzeni w cywilnych sądach, stają przed sądami wojskowymi. Często odmawia się im dostępu do prawników i możliwości zapoznania się z dowodami przeciwko nim, regularnie przetrzymuje się ich w izolacji przez bardzo długie okresy i poddaje przemocy" - wyjaśnia Scahill i dodaje, że Izrael jest jedynym "rozwiniętym" krajem, który rutynowo stawia dzieci przed sądami wojskowymi.

Bilans uwolnionych wynosi obecnie 55 zwolnionych przez Hamas izraelskich zakładników i 117 zwolnionych przez Izrael palestyńskich więźniów. Do Gazy wjechały też kolejne dziesiątki ciężarówek z pomocą humanitarną. Palestyński Czerwony Półksiężyc poinformował, że 50 aut dotarło na zrujnowaną północ Gazy, gdzie wciąż są jeszcze cywile.