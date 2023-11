Według depeszy Agencji Reutera papież Franciszek poinformował, że ma zapalenie płuc. Wcześniej AP News przekazał, że Watykan określał jego stan jako efekt łagodnej grypy. Stan zdrowia papieża sprawił, że nie pojawił się on w oknie podczas niedzielnej mszy.

Papież Franciszek nie pojawił się w oknie. Watykańskie biuro podało szczegóły dotyczące mszy

Agencja Reutera przekazała komunikat watykańskiego biura prasowego o zmianie dotyczącej modlitwy w niedzielę 26 listopada. Papież Franciszek nie pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego. Powodem decyzji o zmianie miejsca jest choroba głowy Kościoła. Papież Franciszek zamiast w oknie, odmówił Anioł Pański w kaplicy Domu Świętej Marty. Transmisja z niej była pokazywana zarówno w telewizji, jak i na ekranach znajdujących się na Placu Świętego Piotra. Papież Franciszek był wspierany przez adiutanta, który czytał w jego imieniu niedzielne orędzie. Głowa Kościoła miała wówczas kaszleć i przekazać, że ma zapalenie płuc.

Papież Franciszek odwołał wszystkie audiencje. Głowa Kościoła miała w przeszłości problemy z płucami

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, papież Franciszek odwołał wszystkie audiencje z powodu stanu zdrowia. Doznał on objawów grypy, które skłoniły go do wykonania tomografii płuc. Badanie nie wykazały komplikacji, więc głowa Kościoła wróciła do swojej rezydencji. Papież Franciszek miał w przeszłości problemy z płucami. Został on poddany operacji wskutek zapalenia opłucnej, której doznał w wieku 21 lat. W trakcie zabiegu wycięto mu trzy cysty i kawałek prawego płuca.