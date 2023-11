ISW: W sobotnim ataku dronów na Ukrainę Rosjanie użyli nowego sprzętu, czarnych Geran-2

Jak wynika z raportu ISW, rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ihnat przekazał, że siły rosyjskie zaatakowały stolicę Ukrainy zmodyfikowanymi shahedami. Zwrócił uwagę, że drony te były koloru czarnego i zawierały materiał pochłaniający sygnały radarowe, co czyni je trudniejszymi do wykrycia. Także rosyjscy obserwatorzy wojenni twierdzili, że ich armia po raz pierwszy użyła czarnych dronów Geran-2 lub "czarny Feran", co jest rosyjską nazwą irańskiego sprzętu.

Prezentacja modyfikacji drona o napędzie odrzutowym

Analitycy z amerykańskiego think-tanku podkreślili, że irańskie media opublikowały 19 listopada materiał filmowy przedstawiający prezentację na irańskim Uniwersytecie Naukowo-Technologicznym Ashura Aerospace modyfikacji drona o napędzie odrzutowym - typu Shahed-238. "Prezentowany sprzęt wydawał się być koloru czarnego, nie wiadomo jednak, czy siły rosyjskie użyły modyfikacji Shahed-238 podczas wczorajszego ataku" - czytamy w raporcie.