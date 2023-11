Rosjanie przeprowadzili atak w trakcie wizyty prezydenta Łotwy. Został ewakuowany do schronu

Edgars Rinkeviczs w portalu społecznościowym X zamieścił zdjęcie ze schronu i podpisał je: "25 listopada, godzina 5.10, Kijów". Łotewskie media informują, że prezydent Łotwy przybył na Ukrainę z niezapowiedzianą wizytą w piątek. Odwiedził m.in. wieś Jahidne w obwodzie czernihowskim, gdzie rosyjscy żołnierze przetrzymywali mieszkańców w piwnicy. W sobotę wziął udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu.

Ukraińcy ostatniej nocy zestrzelili w sumie 74 spośród 75 rosyjskich dronów. Urządzenia typu Shahed-131/136 nadlatywały grupami z kilku kierunków. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał przez 6 godzin. Fragmenty zestrzelonych dronów spadły na budynki mieszkalne i przedszkole. Rannych zostało 5 osób w tym 11-letnia dziewczynka. Zdaniem ukraińskich władz był to największy atak dronów od początku rosyjskiej inwazji.

Rocznica ludobójstwa w Ukrainie

Prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na to, że rekordowy atak rosyjskich dronów na Ukrainę nastąpił tuż przed obchodami Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu. Hołodomor dotknął Ukraińców w latach 1932-33. Klęskę sprowokowały władze Związku Sowieckiego. Według różnych źródeł, w wyniku Hołodomoru życie straciło od 3 do 10 milionów Ukraińców.

Wiele państw, w tym Polska, uznało to za ludobójstwo. 15 grudnia 2022 roku zrobił to Parlament Europejski. Europosłowie przegłosowali specjalną rezolucję, w 90. rocznicę tej sowieckiej zbrodni, która doprowadziła do śmierci milionów osób. W rezolucji zapisano, że nie ma wątpliwości, iż Wielki Głód został umyślnie wywołany przez sowieckie władze.