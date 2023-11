Wojna w Gazie. Polka uwolniona z rąk Hamasu. Jest komunikat MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że wśród uwolnionych w piątek zakładników Hamasu była obywatelka Polski. "Z zadowoleniem przyjmujemy informację o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, co pozwoliło na uwolnienie pierwszej grupy zakładników, w tym obywatelki RP, i zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do enklawy" - napisano w komunikacie. Podkreślono, że jest to rezultat nieprzerwanych międzynarodowych wysiłków dyplomatycznych.

