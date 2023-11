Kolejni zakładnicy Hamasu odzyskają wolność. Do Izraela trafiła lista nazwisk

Kolejni izraelscy zakładnicy z Gazy mają w sobotę odzyskać wolność. Hamas ma wypuścić 14 zakładników. Lista z nazwiskami trafiła w piątek późnym wieczorem do strony izraelskiej. Od piątkowego poranka w Gazie obowiązuje zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. W piątek, prócz 13 osób z izraelskim obywatelstwem, niespodziewanie wypuszczono też 10 Tajlandczyków i jednego Filipińczyka, którzy pracowali w Izraelu, gdy doszło do szturmu Hamasu.

Izrael ma wypuścić z kolei w sobotę z więzień kolejną grupę palestyńskich kobiet i nastolatków. Mowa o 42 osobach. W piątek uwolniono 39 osób, niektóre z nich były skazane lub zatrzymane w związku z podejrzeniami o przestępstwa z użyciem przemocy. Do Gazy mają też wjechać w sobotę ciężarówki z pomocą humanitarną. Dzień wcześniej do enklawy wpuszczono aż 200 pojazdów, najwięcej od początku wojny.

Wśród uwolniony zakładników są m.in. 44-letnia Daniele i jej 6-letnia córka Emilia, 34-letnia Sharon, jej 33-letni mąż David i trzyletnie bliźniaczki Ema i Yula, a także 34-letnia Doron i jej córki - 2-letnia Avivi 4-letnia Raz.

Uwolnienie zakładników Hamasu. "Przeszli straszliwą próbę"

- Od dzisiejszego ranka, na mocy porozumienia osiągniętego przez szeroko zakrojoną dyplomację amerykańską, obejmującego liczne rozmowy telefoniczne, jakie wykonałem z Gabinetu Owalnego do przywódców w całym regionie, walki w Gazie zostaną wstrzymane na cztery dni - mówił w piątek prezydent USA Joe Biden.

- Wszyscy ci zakładnicy przeszli straszliwą próbę (...) Od chwili, gdy Hamas porwał tych ludzi, wraz z moim zespołem bez przerwy pracowałem, aby zapewnić ich uwolnienie. (...) Oczekujemy, że jutro zostanie uwolnionych więcej zakładników, następnego dnia jeszcze więcej, a jeszcze więcej następnego dnia. W ciągu najbliższych dni spodziewamy się, że kilkudziesięciu zakładników zostanie zwróconych rodzinom - dodał.

- Ta dłuższa przerwa w walkach stwarza kluczową okazję do dostarczenia ludności cywilnej w Gazie tak potrzebnej żywności, lekarstw, wody i paliwa, a my nie marnujemy ani jednej minuty. Od czasu mojej podróży do Izraela w zeszłym miesiącu skupiam się na przyspieszeniu dostarczania pomocy humanitarnej do Gazy w koordynacji z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Czerwonym Krzyżem - podkreślał.

Amerykański przywódca stwierdził też, że należy dążyć do "rozwiązania dwupaństwowego, w którym Izraelczycy i Palestyńczycy będą mogli pewnego dnia żyć obok siebie w rozwiązaniu dwupaństwowym z równą miarą wolności i godności". - Dwa państwa dla dwóch narodów. A teraz jest to ważniejsze niż kiedykolwiek. Hamas rozpętał ten atak terrorystyczny, ponieważ niczego nie boi się bardziej niż Izraelczyków i Palestyńczyków żyjących w pokoju obok siebie - ocenił.