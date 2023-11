Zabójstwo George'a Floyda. Były policjant dźgnięty nożem w więzieniu

Do ataku na byłego funkcjonariusza Dereka Chauvina doszło w Federalnym Zakładzie Karnym w Tucson, więzieniu o średnim rygorze. Jak podaje agencja Associated Press, mężczyzna został dźgnięty nożem przez innego osadzonego. Chauvin został poważnie ranny i trafił do szpitala. Amerykańskie Biuro ds. Więziennictwa przekazało, że żaden z pracowników zakładu karnego nie odniósł obrażeń. Wizyty zostały zawieszone.

Zobacz wideo Były ambasador RP w USA o zabójstwie George'a Floyda (wypowiedź z czerwca 2020 r.)

47-letni Derek Chauvin trafił do więzienia w Tuscon w sierpniu 2021 r. Odsiaduje wyrok 22,5 roku więzienia za morderstwo drugiego stopnia i 21 lat za naruszenie praw obywatelskich Georga Floyda. Jak informuje agencja AP, Chauvin przebywał głównie w izolatce.

Śmierć George'a Floyda. "Nie mogę oddychać"

Przypomnijmy, że 46-letni George Floyd zmarł 25 maja 2020 r. Czarnoskóry mężczyzna był podejrzewany o próbę zapłaty w sklepie fałszywym banknotem 20-dolarowym. Funkcjonariusz przyciskał kolanem szyję Floyda przez blisko 10 minut. Na jednym z nagrań zarejestrowanych przez świadka zdarzenia słychać było słowa zatrzymanego mężczyzny: "Nie mogę oddychać", "Błagam", "Nie zabijaj mnie". Zabójstwo George'a Floyda wywołała falę protestów. Oprócz Dereka Chauvina skazanych zostało także trzech innych funkcjonariuszy. Otrzymali oni jednak niższe wyroki.