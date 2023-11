"Bild" nieoficjalnie o "tajnym planie" dla Ukrainy. Miałby zmusić Zełenskiego do rozmów z Rosją

- Putin zaprzecza, by Ukraina miała teraz lub kiedykolwiek wcześniej prawdziwą państwowość. Twierdzi, że Związek Radziecki stworzył Ukrainę. Zaledwie dwa tygodnie temu powiedział światu, że jeśli Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy wycofają (...) wsparcie militarne dla Ukrainy, pozostanie jej, cytuję, "tydzień życia". Ale nie wycofujemy się - mówił w październiku prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

- Jeśli więc nie powstrzymamy apetytu Putina na władzę i kontrolę w Ukrainie, nie ograniczy się on tylko do Ukrainy. Putin już groził, że "przypomni" Polsce, że jej zachodnia ziemia była prezentem od Rosji (...) A jeśli odejdziemy i pozwolimy Putinowi wymazać niepodległość Ukrainy, potencjalni agresorzy na całym świecie odważą się spróbować tego samego - dodał amerykański przywódca przed kilkoma tygodniami.

"Bild" nieoficjalnie o "tajnym planie dla Ukrainy"

Niemiecki dziennik "Bild" wskazuje, że niemal dwa lata po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji 17 proc. Ukrainy wciąż jest po okupacją. Jak informuje gazeta, "ani kanclerz federalny Olaf Scholz, ani prezydent USA Joe Biden nie chcą bezpośrednio zwrócić się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o uregulowanie przyszłego statusu okupowanych przez Rosję terytoriów przy stole negocjacyjnym".

Według "Bilda" do negocjacji pokojowych miałyby przekonać Zełenskiego liczba i jakość dostaw broni, "aby ukraińska armia mogła utrzymać obecny front, ale nie była militarnie zdolna do odzyskania okupowanych terytoriów". "Zełenski powinien sam dojść do wniosku, że tak dalej być nie może. Bez żadnych podpowiedzi z zewnątrz. Powinien zwrócić się do swojego narodu z własnej woli i oświadczyć, że negocjacje są konieczne" - twierdzi jeden z informatorów "Bilda" w niemieckim rządzie.

Gazeta podaje również, że istnieje także drugi plan, który zakładałby "alternatywę dla negocjacji" i "zamrożenie konfliktu bez porozumienia między walczącymi stronami". Niemieckie władze zaprzeczyły doniesieniom dziennika.