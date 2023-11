Wojna w Ukrainie. Eurostat: Z kraju wyjechało 650 tys. mężczyzn w wieku poborowym

Szacuje się, że od ubiegłego roku Ukrainę opuściło ok. 6,3 mln osób, głównie były to kobiety i dzieci. Z danych Eurostatu wynika jednak, że w tej grupie znalazło się też 650 tys. mężczyzn w wieku poborowym (18-60 lat), którzy przenieśli się do jednego z 27 krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Liechtensteinu i Norwegii. Z danych niemieckich wynika, że na terenie tego kraju przebywa ok. 190 tys. mężczyzn z Ukrainy, a kolejnych 100 tys. nielegalnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Kowalczyk: To nie ZEA, a raczej Arabia Saudyjska sypie piasek w tryby rozmów klimatycznych

Przypomnijmy, że prawo do wyjazdu z Ukrainy w czasie wojny mają m.in. ojcowie trójki dzieci oraz osoby z II kategorią niepełnosprawności. Jak wskazuje BBC, z powyższych danych nie wynika, ilu mężczyzn, którzy wyjechali z Ukrainy, spełniało jeden z tych warunków.

Tysiące mężczyzn z Ukrainy uciekło przed wojną

Brytyjska stacja podała przed kilkoma dniami, że blisko 20 tys. mężczyzn nielegalnie opuściło Ukrainę od początku wojny, by uniknąć poboru do wojska. Z ustaleń dziennikarzy wynikało również, że kolejnych ponad 21 tys. mężczyzn bezskutecznie próbowało wyjechać z kraju. Większość z nich chciała przejść lub przepłynąć granicę, a kilka tysięcy innych posługiwało się fałszywymi zwolnieniami lekarskimi.

Straż Graniczna poinformowała w piątek, że jej funkcjonariusze odprawili ostatniej doby 20,7 tys. osób na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski. Od początku rosyjskiej agresji 24 lutego ubiegłego roku było to łącznie blisko 17,3 milionów osób. Z kolei Polski na Ukrainę odprawiono w czwartek 17,8 tys. osób. Od początku rosyjskiej agresji było to łącznie niemal 15,5 mln osób.