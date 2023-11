Izrael uwolnił grupę palestyńskich więźniów. To reakcja na wypuszczenie zakładników Hamasu

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Kataru przekazał, że Hamas uwolnił 13 obywateli Izraela, 10 obywateli Tajlandii i jednego Filipińczyka. Wszyscy zostali uprowadzeni przez Hamas 7 października z południa Izraela. Dyplomata potwierdził także, że zgodnie z umową, Izrael wypuścił na wolność 39 palestyńskich kobiet i dzieci z więzienia Ofer na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża potwierdził z kolei, że przetransportował 24 osoby uwolnione przez Hamas do granicy z Egiptem. Teraz cała grupa ma już być na terenie Izraela i ostatecznie trafi na leczenie do szpitali. To tam będzie pierwsza okazja do spotkania byłych już zakładników z rodzinami.

Hamas uwolnił zakładników, Izrael wypuścił grupę więźniów

Porozumienie o zawieszeniu broni rozpoczęło obowiązywanie w piątek rano. Do poniedziałku włącznie obie strony mają uwalniać kolejne osoby - w sumie 50 izraelskich zakładników i 150 palestyńskich więźniów. W obu przypadkach chodzi wyłącznie o kobiety i dzieci. Do poniedziałku Izrael i Hamas mają wstrzymać jakiekolwiek działania zbrojne. W tym czasie do Gazy ma wjeżdżać po 200 ciężarówek dziennie z pomocą humanitarną, a także ciężarówki z paliwem.

7 października w czasie szturmu na Izrael Hamas porwał około 240 osób. Do tej pory wolność odzyskało 5 osób, co oznacza, że teraz wypuszczonych jest już 29 osób. Nie wiadomo na razie, czy uda się uwolnić pozostałych porwanych przez Hamas.