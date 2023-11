Izraelscy zakładnicy w drodze do domu. Pierwsza grupa uwolniona przez Hamas

Wstępny plan zakładał, że to właśnie Czerwony Krzyż przejmie zakładników z rąk Hamasu w Gazie i przewiezie ich do granicy z Egiptem. Z granicy uwolnieni zakładnicy mają trafić do jednej z izraelskich baz wojskowych, gdzie wstępnie przebadają ich lekarze, a następnie śmigłowce zabiorą ich do szpitali na leczenie. To właśnie w szpitalach zakładnicy będą mieli pierwszą okazję do spotkania z rodzinami.

Porozumienie zakładało, że Hamas uwolni w piątek 13 kobiet i dzieci, a w kolejnych dniach do poniedziałku włącznie wypuści następne grupy. W sumie wolność ma odzyskać 50 kobiet i dzieci, spośród około 240 zakładników, trzymanych od siedmiu tygodni w Gazie.

Hamas uwolnił część zakładników

Premier Tajlandii poinformował, że dodatkowo Hamas uwolnił właśnie 12 tajlandzkich robotników, którzy także zostali uprowadzeni do Gazy 7 października. Według nieoficjalnych informacji mężczyźni są już w Izraelu i wkrótce mają znaleźć się w jednym ze szpitali niedaleko Tel Awiwu. Nie wiadomo na razie, czy uda się uwolnić pozostałych porwanych przez Hamas.

Oczekiwanie trwa też w Ofer na Zachodnim Brzegu na terenach palestyńskich. Z mieszczącego się tam izraelskiego więzienia ma dzisiaj być uwolnionych 39 palestyńskich kobiet i dzieci, a do poniedziałku w sumie 150 palestyńskich więźniów.