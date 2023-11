Porwana z Ukrainy dziewczynka znaleziona w Rosji. Kluczowa okazała się kobieta w liliowej sukience

Jak relacjonuje BBC, 10-miesięczna Margarita mieszkała w domu dziecka w Chersoniu. Wkrótce po urodzeniu matka zrezygnowała z opieki nad córką, miejsce pobytu ojca nie było znane. W sierpniu ubiegłego roku dziewczynka trafiła do szpitala w związku z zapaleniem oskrzeli. W placówce pojawiła się w pewnym momencie "kobieta w liliowej sukience". Przedstawiła się jako urzędniczka z Moskwy odpowiadająca za sprawy dzieci.

Wkrótce po wizycie kobiety do szpitala zaczął wielokrotnie dzwonić kierownik domu dziecka, który krótko wcześniej został mianowany na stanowisko przez Rosjan. Domagał się natychmiastowego wypisania dziewczynki do domu. Po kilku dniach Margarita została wypisana, a niedługo potem dziecko odebrali Rosjanie. Kilka tygodni później wywieziono z Ukrainy też pozostałe dzieci z domu dziecka, w tym przyrodniego brata Margarity.

Tajemniczą kobietą w liliowej sukience okazała się Inna Warłamowa, pracująca w rosyjskim parlamencie. Jak podaje BBC, kobieta niedawno wyszła za mąż za Siergieja Mironowa, lidera partii Sprawiedliwa Rosja, sojusznika prezydenta Władimira Putina.

Ukraina. Dziewczyna z Ukrainy adoptowana przez rosyjskiego polityka

BBC we współpracy z ukraińską badaczką praw człowieka Wiktorią Nowikową dotarło do sporządzonego w grudniu 2022 r. aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice figurują Inna Wałamowa i Siergiej Mironow. Dziecko o imieniu "Marina" urodziło się 31 października 2021 r., tego samego dnia, w którym urodziła się Margarita. "Dzięki anonimowym źródłom rosyjskim nasz zespół otrzymał akt adopcji Margarity. Margarita Prokopenko została przemianowana na Marinę Mironową na cześć swojego przybranego ojca Siergieja Mironowa" - czytamy na BBC.com.

"Nie widzę sensu reagowania na kolejną udawana histerię, rozpętaną przez ukraińskie służby specjalne i ich zachodnich kuratorów. W trakcie mojej działalności politycznej przyzwyczaiłem się już do takich zjawisk jak ataki informacyjne, rozpowszechnianie fałszywych informacji o mnie, moich dzieciach, rodzinie i bliskich. Za tym wszystkim kryje się jeden cel – rażąca osobista dyskredytacja każdego, kto zajmuje dziś nieprzejednane stanowisko patriotyczne. Wszystkich, począwszy od Prezydenta Rosji i osób w pobliżu" - stwierdził Siergiej Mironow w czwartek we wpisie na platformie Telegram. "Mogę powiedzieć jedno: próbujecie na próżno. Kłamstwo może odnieść tymczasowy sukces. Ale ostatecznie prawda i tak zwycięży. A Rosja doprowadzi Północny Okręg Wojskowy do całkowitego zwycięstwa, a cele postawione przez Prezydenta zostaną zrealizowane" - dodał.

Przypomnijmy: w marcu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Według sędziów "istnieją uzasadnione podstawy", by sądzić, że Putin i Lwowa-Biełowa ponoszą odpowiedzialność karną za bezprawną deportację ukraińskich dzieci do Federacji Rosyjskiej, a następnie przekazanie ich do adopcji. Mowa o dzieciach, które znajdowały się wcześniej w domach dziecka na terenie Ukrainy. Ukraińskie władze twierdzą, że od lutego 2022 r. do Rosji zabrano ponad 19,5 tys. dzieci, a powróciło mniej niż 400.