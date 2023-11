W czwartek (23 listopada) pojawiła się informacja o śmierci kolejnego ukraińskiego kierowcy, który miał umrzeć na polskim parkingu. "Najprawdopodobniej przyczyny były naturalne, ale tak czy inaczej, swoją rolę odegrał stres, jakiego (kierowcy - red.) doświadczają z powodu strajku polskich przewoźników i niepewność, kiedy zdołają wjechać na Ukrainę" - poinformował w mediach społecznościowych Wołodymyr Balin z ukraińskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych. Jeszcze tego samego dnia na zdarzenia zareagował ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz. Dyplomata poinformował o skierowaniu "pilnej noty do polskiego MSZ".

Śmierć ukraińskiego kierowcy. Ambasador z kolejną oficjalną notą do MSZ

"Ambasada w trybie pilnym skierowała kolejną oficjalną notę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, domagając się odblokowania ruchu ciężarówek. Odpowiednie wiadomości zostały również wysłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i polskiej administracji" - poinformował Zwarycz w mediach społecznościowych. Ambasador dodał, że "ograniczenia ruchu towarowego przez polskich protestujących zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu, powoduje istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa i ruchu na drogach publicznych".

Według Zwarycza zgodnie z polskimi przepisami, a konkretniej z prawem o zgromadzeniach, jeżeli protest stanowi jakiekolwiek zagrożenie, jest to bezpośrednia podstawa do rozwiązania takiego strajku. Podkreślił, że może to zrobić przedstawiciel organu samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na jego przeprowadzenie.

Zwarycz: Kierowcy stają się zakładnikami

"Wzywamy polskie władze do podjęcia zdecydowanych działań w celu odblokowania ruchu i zapobieżenia sytuacji, w której ukraińscy, polscy i zagraniczni kierowcy ciężarówek stoją w kilometrowych kolejkach bez odpowiednich warunków" - zaapelował ambasador. Dodał przy tym, że przez takie sytuacje kierowcy stają się "zakładnikami działań organizatorów protestu". Co więcej, przyznał, że każdy ma prawo protestować i bronić swojego stanowiska. "Jednak wybrana tym razem forma, godzina i czas trwania zgromadzenia, w trudnych warunkach atmosferycznych, stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także ich bezpieczeństwa" - podkreślił Zwarycz. Dodał, że właśnie dlatego ważne jest "ratowanie życia, zaprzestanie blokowania ruchu i umożliwienie kierowcom swobodnego powrotu do domów".

Policja: Śmierć ukraińskiego kierowcy nie ma nic wspólnego z protestami

O śmierci ukraińskiego kierowcy poinformowała także polska policja, która jednak podała zupełnie inną wersję wydarzeń. Funkcjonariusze podkarpackiej policji podkreślili, że "doniesienia o śmierci kierowcy oczekującego w kolejce na granicy w Korczowej - są nieprawdziwe!". Według mundurowych zwłoki 56-letniego obywatela Ukrainy odnaleziono w miejscowości Kosina na terenie powiatu łańcuckiego. Kosina oddalona jest około 70 km od granicy, co zdaniem policji jest wystarczającym dowodem na to, aby stwierdzić, że jego śmierć "nie ma związku z trwającym protestem". Niespełna dwa tygodnie wcześniej (11 listopada) w kabinie ciężarówki na parkingu w Chełmie odnaleziono zwłoki innego ukraińskiego kierowcy. 54-latek planował przekroczyć granicę na przejściu Dorohusk-Jagodin.