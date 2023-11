Pokazywał życie w Strefie Gazy. W wyniku ataku stracił dzieci. "Jakie przestępstwo popełniły?"

Dwa tygodnie temu bliscy Mohammeda Alaloula zmarli w obozie dla uchodźców w Maghazi w Strefie Gazy, gdy Izrael zdecydował się kontynuować ataki, mimo apelu o zawieszenie broni. Fotoreporter jednego z tureckich serwisów informacyjnych stracił czworo z pięciu dzieci. Ciała: Qaisa, Ahmada, Rahafa i Kenaana wydobyto już spod gruzów.

Atak na Strefę Gazy. Fotoreporter stracił czworo dzieci

Mohammed Alaloul przez wiele lat pracował jako fotoreporter. Po wybuchu wojny zaczął się przemieszczać po całej Strefie Gazy. W dniu ataku Alaloul miał sfotografować ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów w północnej Gazie. Po kilku godzinach otrzymał telefon, że Izrael zbombardował okolicę, w której przebywała jego rodzina.

- To jest jak koszmar. W piątek 3 listopada byłem w pracy. Powiedziałem kolegom, że chcę wrócić do domu, aby zobaczyć moje dzieci, rodzeństwo i przyjaciół. Po południu wróciłem do domu po dwóch tygodniach nieobecności - wspominał Alaloul w rozmowie ze szwedzką gazetą "Expressen". - Po raz pierwszy moje dzieci płakały, kiedy wróciłem do domu. Nie myślałem o tym zbyt wiele. Myślałem, że to powszechna reakcja dzieci, które tęsknią za ojcem. Ale nigdy nie myślałem, że stracę je następnego dnia - dodał.

- Nie sądziłem, że istnieje jednoprocentowe ryzyko, że mój dom stanie się celem. Cała dzielnica jest zamieszkana przez cywilów. Mieszka tam także wielu pracowników ONZ. Ale stopniowo zaczęły napływać wieści, że kilku członków mojej rodziny nie żyje. Czwórka moich dzieci, trzej bracia i trzy siostrzenice. Również wielu sąsiadów - powiedział Alaloul.

Dzieci miały wielokrotnie go prosić, aby porzucił pracę dziennikarza. - Mój syn Kenan bał się, że mnie straci. Teraz okazało się, że to ja ich wszystkich straciłem - powiedział Alaloul. Mężczyzna pokazał w mediach społecznościowych, jak wygląda jego dom po ataku izraelskiej armii.

W wyniku ataku na obóz uchodźców Mohammed Alaloul stracił również trzech braci oraz trzy siostrzenice. Przeżył tylko jeden syn mężczyzny, roczny Adam. Żona Alaloula również przeżyła, ale została poważnie ranna. - Obiecałem synowi, że po wojnie go zabiorę i wyjedziemy za granicę. Miał zaznać szczęśliwego życia, a teraz on i trójka jego rodzeństwa nie żyją - przekazał Alaloul , wspominając jedną z ostatnich rozmów ze zmarłym synem.

- Czy powinienem pozwać Izrael? Cała Rada Bezpieczeństwa stoi za Izraelem. Cały świat stoi za Izraelem. Kogo mam pozwać? Mam tylko pytanie: jakie przestępstwo popełniły moje dzieci? - zastanawiał się mężczyzna.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy. Zginęło tam ponad 14 tys. Palestyńczyków

24 listopada w Strefie Gazy ma dojść do zawieszenia broni. "Przerwa w walkach zacznie się o siódmej rano w piątek 24 listopada i potrwa, tak jak ustalono, cztery dni. Pierwsza grupa cywilów zostanie uwolniona o szesnastej tego samego dnia. Będzie to 13 osób" - mówił rzecznik katarskiego MSZ Madżid al-Ansari. Te informacje potwierdził też Hamas.

Izraelskie naloty oraz operacja lądowa w Gazie to odpowiedź na atak Hamasu na izraelskie miasta z 7 października. Fanatyczni bojownicy zabili wówczas 1200 osób i wzięli do niewoli około 240 osób. W trwających od tego czasu izraelskich nalotach na Gazę zginęło ponad 14,5 tysiąca Palestyńczyków, w tym co najmniej pięć i pół tysiąca dzieci.