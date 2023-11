Nożownik zaatakował grupę dzieci w Dublinie. Pięciolatka i jej opiekunka w ciężkim stanie

Irlandzki nadawca RTE informuje, że do ataku doszło ok. godz. 13.30 przed żłobkiem na Parnell Square East w Dublinie. 40-letni mężczyzna zaatakował nożem dzieci stojące przed placówką przedszkolną. Poważnie ranne zostały pięcioletnia dziewczynka oraz ok. 30-letnia kobieta, która pracuje z dziećmi i próbowała powstrzymać napastnika. Obrażenia odniósł również dorosły mężczyzna, lekko ranna jest dwójka innych dzieci.

Jak wskazuje RTE, napastnika powstrzymało kilka osób, został unieruchomiony do czasu przyjazdu służb. Również trafił do szpitala.

Dublin. Atak nożownika, wśród rannych dzieci

- Zauważyłam po drugiej stronie ulicy mężczyznę, który dźgał nożem. Ludzie krzyczeli. Zobaczyłam, że inni odciągali go od dzieci. Tych dzieci było sporo, dopiero wychodziły z przedszkola. Powiedziałabym, że były w wieku od 4, 5 do 6 lat. Nie starsze - mówiła w rozmowie z "The Irish Times" kobieta, która była świadkiem wypadku. Z relacji mieszkanki Dublina wynika, że sprawca był później kopany przez grupę osób.

- Kilka osób zaatakowało go, a ja i dziewczyna z Ameryki utworzyłyśmy krąg wokół sprawcy, aby policja mogła się z nim uporać we właściwym czasie - dodała. Motyw ataku nie jest na razie znany, jednak wszystko wskazuje na to, że nie był to incydent o charakterze terrorystycznym. Oświadczenia solidaryzujące się z ofiarami ataku i ich rodzinami wydali m.in. premier i wicepremier Irlandii.