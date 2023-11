Strefa Gazy. Na piątek rano zaplanowano zawieszenie broni. Hamas ma wypuścić zakładników

Płynące z Kataru informacje potwierdził Hamas. Przedstawiciele izraelskiego premiera poinformowali z kolei, że do izraelskiego rządu wpłynęła właśnie lista z nazwiskami osób, które mają zostać uwolnione. Władze kontaktują się w tej chwili z rodzinami tych zakładników.

Strefa Gazy. Od piątku zawieszenie broni między Hamasem a Izraelem

Na mocy porozumienia od piątku przez cztery kolejne dni Hamas ma wypuszczać po 12-13 zakładników - kobiety i dzieci. W zamian Izrael ma uwolnić w sumie 150 palestyńskich kobiet i dzieci, które teraz są w więzieniach. Do Gazy ma z kolei wjechać więcej niż dotychczas ciężarówek z pomocą humanitarną. Niewykluczone, że zawieszenie broni będzie trwało dłużej niż cztery dni.

Do piątku rana izraelska armia zapowiada prowadzenie działań zbrojnych w Gazie. W czwartek bombardowano kolejne cele Hamasu. Izraelskie wojsko twierdzi, że minionej doby zbombardowano 300 celów Hamasu. Strona palestyńska twierdzi z kolei, że armia aresztowała dyrektora szpitala Al-Szifa. Mężczyzna jest przesłuchiwany przez izraelskie służby, które twierdzą, że współpracował z Hamasem.

Izraelskie naloty oraz operacja lądowa w Gazie to odpowiedź na atak Hamasu na izraelskie miasta z 7 października. Fanatyczni bojownicy zabili wówczas 1200 osób i wzięli do niewoli około 240 osób. W trwających od tego czasu izraelskich nalotach na Gazę zginęło ponad 14,5 tysiąca Palestyńczyków, w tym co najmniej pięć i pół tysiąca dzieci.