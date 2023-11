Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) domaga się od chińskich władz przekazania szczegółowych informacji w sprawie przypadków chorób układu oddechowego, do których dochodzi w północnej części Chin. WHO zależy przede wszystkim na ustaleniu przyczyn rozprzestrzeniania się w tamtym regionie zapalenia płuc u dzieci. Rząd Chin przyznał, że dostrzeżono niepokojącą tendencję i zasugerował, z czego może ona wynikać.

Chiny. WHO chce informacji ws. zapalenia płuc u dzieci. Przyczyna choroby nie jest znana

22 listopada Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała na portalu X oświadczenie w sprawie sytuacji w Chinach. Jak zaznaczono, 13 listopada chińskie władze poinformowały o wzroście liczby przypadków chorób układu oddechowego. WHO zauważyło jednak, że kilkanaście dni później pojawiły się kolejne informacje, tym razem dotyczące przypadków zapalenie płuc występujących u dzieci.

"Nie jest jasne, czy są one związane z ogólnym wzrostem liczby chorób układu oddechowego zgłoszonych wcześniej przez władze Chin, czy też z odrębnymi zdarzeniami" - napisano. WHO powołała się na międzynarodowe przepisy, które uprawniają organizację do otrzymania od Chińczyków "dodatkowych danych epidemiologicznych i klinicznych, a także wyników badań laboratoryjnych dotyczących zachorowań u dzieci". Zadeklarowała również gotowość do współpracy z chińskimi naukowcami i lekarzami, w celu ustalenia przyczyn rozprzestrzeniania się choroby.

Władze Chin: Wzrost to skutek zniesienia obostrzeń COVID-19

W połowie października zaobserwowano w północnych Chinach przypadki zachorowań na choroby grypopodobne, których liczba była większa niż w analogicznym okresie w ubiegłych trzech latach. Chińskie władze uznały, że wzrost liczby zachorowań ma związek ze zniesieniem obostrzeń obowiązujących w trakcie pandemii COVID-19.

Władze podkreśliły również potrzebę ulepszenia systemu monitorowania chorób w placówkach ochrony zdrowia i wśród członków społeczeństwa, a także poprawy zdolności systemu ochrony zdrowia w zakresie zarządzania pacjentami.