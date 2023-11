Przestraszyłeś się mielonki polsko-rosyjskiej na Wiśle? Spokojnie, to nie tak będzie wyglądało

Na wstępie warto uświadomić sobie jedno. Rosja nie daje forów Ukrainie. Walczy najlepiej, jak potrafi. Z państwem, które prawie nie dysponuje lotnictwem, flotą i nie ma zdolności do skutecznego atakowania celów na terytorium Rosji. Z państwem, które według ocen zdecydowanej większości analityków, miało w lutym 2022 roku nie mieć najmniejszych szans z potęgą rosyjskiego oręża.

No i jak Rosji idzie? Jej sukcesem jest to, że zdołała zamrozić front i utrzymać okupację kilkunastu procent terytorium Ukrainy. Oczywiście nie oznacza to, że Rosję można bagatelizować, ani zakładać, że wojna skończy się dla Ukraińców dobrze. Trzeba jednak mieć w pamięci, że z dużym prawdopodobieństwem Rosja będzie uwikłana w Ukrainie jeszcze lata, a NATO byłoby dla niej przeciwnikiem zupełnie innej rangi.

W skrócie:

Deklaracje padające w rosyjskiej telewizji to nie plany Kremla

USA nie mówią o nieuchronności wojny z Rosją

NATO nie jest takie słabe, a Rosja tak silna, żeby wyniszczająca wojna w Polsce była nieuchronnością

Nie można mieć nadziei, że Rosja nagle sama złagodnieje. Putin z obranej ścieżki wojowniczego imperializmu sam nie zawróci

Trzeba się poważnie zająć bezpieczeństwem, bo naszym celem nie powinno być wygranie wojny z Rosją, ale odstraszenie Kremla od jej wszczęcia

Wojna nie jest przesądzona, USA nie są o tym przekonane

Po takim wstępie można po kolei przyjrzeć się argumentom mjr. Fiszera. Pierwszy to: "wypieramy fakt, że rozpoczęła się trzecia wojna światowa". W jego ocenie Amerykanie są już przekonani, iż wojna z Rosją jest nieunikniona, a Rosjanie już podjęli decyzję. Argumenty za tą tezą? Pierwsza to wypowiedź rosyjskiego generała Andrieja Mordwiczewa w państwowej telewizji. Owszem, stwierdził on, że "Ukraina to tylko etap". Nie jest to jednak nic nowego. Według rosyjskiej telewizji już od ponad roku Rosja jest w stanie wojny z Zachodem. Dosłownie padają tam deklaracje trwania III wojny światowej i konieczności rozprawy z NATO. Ba, regularnie można oglądać dyskusje ekspertów na temat ataków jądrowych na miasta Zachodu. Sam mjr Fiszer to później przyznaje. W lipcu tego roku szef komitetu ds. obrony w Dumie, były generał Andriej Kartapołow, przy okazji uchwalania zmian w przepisach dotyczących mobilizacji powiedział: "Te zmiany przygotowano na potrzeby dużej wojny i generalnej mobilizacji. Jej zapach już unosi się w powietrzu". Ponieważ wojna z Ukrainą jest oficjalnie "specoperacją" a nie wojną, to nie można mieć wątpliwości, co miał na myśli polityk.

Tego rodzaju wypowiedzi nie należy jednak traktować jako ujawnienia planu w trakcie realizacji. To ogólnikowe deklaracje głęboko skrywanych imperialnych pragnień, obliczone na mobilizowanie rosyjskiego społeczeństwa, oraz zastraszanie społeczeństw państw Zachodu. Reżim Władimira Putina jest już uzależniony od utrzymywania obywateli w poczuciu stanu wojny. Nie z jakąś tam niegodną uwagi Ukrainą, która jest tylko pionkiem, ale z demonicznym NATO pragnącym Rosję zdominować i zniszczyć jej odwieczną wielkość. Jak inaczej tłumaczyć przeciętnemu obywatelowi żyjącemu w biedzie, że władza czyni słusznie? Dobry car Putin na pewno przecież poprawiłby ich los, gdyby tylko to przebrzydłe NATO nie zmuszało go do wydawania ogromnych sum na wojnę.

Z drugiej strony mamy przywołaną przez mjr. Fiszera wypowiedź prezydenta USA Joe Bidena na temat wojen w Izraelu i Ukrainie z 20 października (wygłoszoną w Białym Domu, a nie Izraelu). Nie cytuje jej wprost, ale według niego ma ona szczególną wartość, ze względu na ogromny potencjał służb dyplomatycznych i wywiadowczych USA. Biden powiedział między innymi: "Jeśli nie powstrzymamy żądzy władzy i kontroli Putina w Ukrainie, to on nie ograniczy się do Ukrainy. On już groził, że "przypomni" Polsce, iż jej zachodnie ziemie to dar od Rosji". Czy można to interpretować jako przekonanie, że Rosja już zdecydowała o inwazji na Polskę? Moim zdaniem nie. Czy to oznacza, że Rosja ma już plan wojny z Sojuszem? W sejfach Sztabu Generalnego na pewno tak. Czy podjęto już decyzję o ich odpieczętowaniu? Szczerze wątpię. Kiedy Amerykanie pod koniec 2021 roku byli już pewni, że Rosja najedzie Ukrainę, to krzyczeli o tym na cały świat głośno i wyraźnie. Nie bawili się w półsłówka.

Tak samo jak wypowiedzi Rosjan o wojnie z NATO mają określony cel, tak samo retoryka Amerykanów ma swój. Z jednej strony odstraszyć Rosję, a z drugiej dbać o jedność Sojuszu i uświadamiać społeczeństwa, że skończyły się czasy błogiego spokoju. Biden jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę w praktycznie każdym swoim wystąpieniu podkreślał, że jakiekolwiek akt agresji przeciw członkowi NATO spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią. Robi to do dzisiaj. Czy to oznacza, że on już wie o nieuchronności tejże agresji? Nie. To odstraszanie. Z drugiej strony Amerykanie tak samo regularnie mówią o konieczności powstrzymania Putina w Ukrainie, ponieważ inaczej poczuje się rozzuchwalony i będzie próbował dalej. Ważni amerykańscy politycy mówili to jeszcze przed inwazją na Ukrainę. Kilka dni przed nią republikański kongresman Michael Turner, członek Komitetu ds. Wywiadu Kongresu USA mówił tak: "Jeśli Rosjanie dokonają inwazji na Ukrainę, to Putin już się nie zatrzyma. Sam powiedział, że tego nie zrobi. To oznacza, że pozostałe państwa byłego ZSRR i Układu Warszawskiego są zagrożone". Wskazywał przy tym przede wszystkim na państwa bałtyckie. - Jeśli Putin przejmie kontrolę nad Ukrainą, może zwrócić się przeciw nim - mówił polityk podczas dyskusji w Hudson Institute.

To jaki jest plan maksymalny Putina, nie jest bowiem tajemnicą. Jeszcze przed inwazją Kreml otwarcie stawiał NATO warunki: przebudowa systemu bezpieczeństwa w Europie, cofnięcie się granicy Sojuszu na Odrę, Rosja zyskuje oficjalną strefę wpływu, a Polska zostaje co najlepiej neutralnym buforem. Tylko to nie jest zapowiedź przeszłości. To wysoka pokerowa zagrywka. Jeszcze w czasach, kiedy rosyjskie siły zbrojnie autentycznie uważano za zdolne do zmiecenia Ukrainy w trzy dni.

Mjr Fiszer przekonuje jednak, że "oni chcą robić to z marszu od razu po Ukrainie i celują z tym marszem na Zachód w 2026 lub 2027 rok". To by oznaczało, że Kreml chciałby jakoś zakończyć aktualną wojnę i przygotować się do kolejnej, znacznie poważniejszej, w trochę ponad 2-3 lata. Po pierwsze jak miałby skończyć z Ukrainą? Na razie jedyna realna opcja to zamrożenie konfliktu może w 2024. Nie widać perspektyw na zwycięstwo żadnej ze stron. Zamrożenie oznacza natomiast konieczność pozostawienia na linii zawieszenia broni znacznych sił do jej pilnowania. Gdyby Rosja poszła na wojnę z NATO i skupiła na tym całe swoje wojsko, to Ukraina by stała spokojnie z boku i czekała? Abstrahując od tego, wizja odbudowy rosyjskich sił zbrojnych w 2-3 lata wydaje się kontrowersyjna. Można znów przywołać wysoko cenionych przez samego mjr. Fiszera Amerykanów. - Nasze szacunki wahają się od 5 do 10 lat, w zależności od tego jak skuteczne będą sankcje i w jakim stopniu będą w stanie znów nasycić wojsko technologią - mówił w maju tego roku w Kongresie szef wywiadu wojskowego DIA, generał Scott Berrier. - Ta armia, którą Rosjanie tworzyli przez dwie pierwsze dekady tego wieku, która miała być lepsza, szybsza i mniejsza niż w czasach ZSRR, to w znacznej mierze już przeszłość - opisywał.

Poniżej ocena jednego z lepszych polskich analityków zajmujących się rosyjskim wojskiem, Konrada Muzyki. "Minimum dekada".

Rosja nie przytłacza NATO, to my tu jesteśmy potęgą

Kolejny argument mjr. Fiszera można streścić do tego, że Rosja jest co najmniej równoważnym przeciwnikiem dla NATO. Jeśli nie silniejszym. Mówi między innymi: "Amerykanie mają połowę tej armii, co Rosja. A jak wygra Trump, to nie wiem, czy cokolwiek tu wyślą." Drugie zdanie zostawmy, bo to spekulacja. Natomiast siły zbrojne USA liczą około 1,3 miliona ludzi w czasie pokoju. Siły zbrojne Rosji liczyły niecały milion. Teraz według oficjalnych rosyjskich danych etatowo ma to być 1,15 miliona. Skąd więc twierdzenie o Amerykanach mających "połowę tej armii, co Rosja"? Gdzie w tym wszystkim siły zbrojne pozostałych państw NATO? Mjr Fiszer bagatelizuje ich znaczenie i stwierdza: "To zostało policzone. Razem z Ameryką jesteśmy w stanie wystawić mniej więcej tyle, ile Rosja na nas rzuci." Być może chodzi o to, że Rosjanie deklarują znaczną rozbudowę sił zbrojnych w najbliższych latach, którą były wojskowy pokrótce opisuje. Jednak według samego ministra obrony Siergieja Szojgu, po tejże rozbudowie całe wojsko Rosji ma liczyć... 1,5 miliona ludzi. Jeśli te plany wojennej rozbudowy zostaną zrealizowane, co jak wiadomo, w rosyjskich realiach trudno uznać za pewnik. Natomiast NATO już dzisiaj na papierze liczy 3,3 miliona żołnierzy. Nawet gdyby z jakiegoś powodu (Chiny?) do wojny z Rosją ruszyła połowa tej liczby, to i tak będzie to więcej. Przy czym mówimy o bardzo pesymistycznym scenariuszu.

Niezależnie od tego trudno poważnie traktować porównywanie potencjału militarnego Rosji i NATO na podstawie liczby żołnierzy, dywizji czy korpusów. Zwłaszcza jeśli wyciąga się na tej podstawie daleko idące wnioski i prezentuje czytelnikowi wizję czerwonej nawały ze wschodu. A gdzie jakość? Gdzie choćby lotnictwo? Zaskakujące jest kompletne pominięcie tego drugiego przez byłego pilota wojskowego. Tymczasem można mówić o miażdżącej przewadze lotnictwa NATO i środków do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu. Tak samo sojuszniczych flot. Dwa porównania: NATO ma już ponad tysiąc seryjnych samolotów bojowych piątej generacji. Rosja kilkanaście. NATO ma 14 pełnowartościowych lotniskowców. Rosja jeden w niekończącym się remoncie. To bardzo proste porównania, ale takie można by mnożyć. Nie wspominając o poziomie wyszkolenia, który w przypadku choćby rosyjskiego lotnictwa okazał się wręcz zaskakująco niski. Rosjanie pomimo upływu prawie dwóch lat nie opanowali ukraińskiego nieba, choć na papierze powinni to zrobić w kilka dni. To, że Rosja formalnie będzie miała więcej dywizji niż NATO w Europie, absolutnie nie oznacza, że będzie miała przewagę w wojnie.

Można tutaj przytoczyć wypowiedź byłego szefa Sztabu Generalnego, generała Rajmunda Andrzejczaka z książki "Siła Polski" autorstwa Igora Janke:

Ważne jest, żeby nie widzieć sił zbrojnych tylko przez ilość sprzętu i liczbę żołnierzy. Siły zbrojne muszą mieć zdolność oddziaływania na wrażliwości przeciwnika. Jestem przeciwnikiem takiego symetryzmu, że skoro Rosjanie mają milionową armię, to my musimy mieć półmilionową, jak mają broń jądrową, to my też powinniśmy mieć. Tak to w strategii nie działa.

Błędne wnioski z wojny w Ukrainie

Kolejny kontrowersyjny argument mjr. Fiszera jest taki, że wojna w Ukrainie pokazała przewagę ilości nad jakością. Co w domyśle ma oznaczać, że masy rosyjskich sołdatów (choć jak wykazałem wcześniej, nawet w oficjalnych planach Rosjan nie widać tych przytłaczających mas), będą poważnym zagrożeniem dla mniej licznych, choć lepiej uzbrojonych wojsk NATO. Tymczasem nie jest to takie oczywiste. Choćby twierdzenie o tym, że nowoczesne zachodnie uzbrojenie dostarczone Ukrainie nic nie wskórało. To delikatnie rzecz biorąc zaskakujący wniosek. Systemy rakietowe HIMARS i M270, których Ukraina dostała 61 i do dzisiaj nie straciła ani jednego, okazały się niezwykle skuteczną bronią, która od ponad roku niemal bezkarnie demoluje rosyjskie zaplecze i ma duży wpływ na działania z udziałem miliona ludzi. Kombinacja nielicznych rakiet manewrujących, wabików i rakiet przeciwradiolokacyjnych, zamontowanych prowizorycznie do starych radzieckich samolotów, umożliwiła Ukraińcom ataki na najcenniejsze rosyjskie obiekty na Krymie i ograniczyła działanie Floty Czarnomorskiej oraz mitologizowanej przed wojną obrony przeciwlotniczej. Około setki zachodnich czołgów i pół tysiąca bojowych wozów piechoty/transporterów opancerzonych? Kropla w morzu potrzeb i w sposób oczywisty żadna cudowna broń, ale i tak bardzo chwalona przez Ukraińców za znacznie wyższą skuteczność względem rozwiązań radzieckich. Tak naprawdę Ukraina otrzymała niewielkie ilości nowoczesnej zachodniej broni, która okazała się być bardzo efektywna. Co by było, gdyby dysponowała taką w ilościach porównywalnych do NATO i uczyła się jej użycia równie długo? Zaryzykuję twierdzenie, że byłoby już po wojnie. Ona wygląda tak, a nie inaczej, między innymi dlatego, że Ukraina ma dużo ludzi pod bronią, ale mało dobrej jakości broni, która razem z dobrym wyszkoleniem pozwoliłaby prowadzić działania inne niż w stylu I wojny światowej z dronami. Ba, to właśnie powszechnie dostępne nowoczesne drony (jakość) sprawiły, że każdy ruch większego zgrupowania wojska (ilość) w pobliżu frontu jest natychmiast kontrowany i przeradza się w rzeź.

W październikowym wywiadzie dla tygodnika "The Economist" szef Sztabu Generalnego Ukrainy generał Walerij Załużny na różne sposoby podkreślał, że to, co potrzebne do przełamania obecnego impasu w wojnie, to właśnie technologia. Jakość. Nie kolejne brygady. - W celu przełamania obecnego impasu, potrzebujemy czegoś nowego. Czegoś jak wynalezienie prochu przez Chińczyków, który my ciągle używamy do zabijania się nawzajem - mówił naczelny dowódca ukraińskiej armii. Dodawał, że nie tyle musi to być jakieś jedno wielkie odkrycie, ile zdolność do połączenia szeregu mniejszych w system sprawnie funkcjonujący na polu walki. Czyli nie więcej masy, nie więcej ilości, ale więcej jakości i pomysłu.

NATO nie chce prowadzić wojny takiej, jaką muszą prowadzić Ukraińcy ze względu na swoje ubogie środki. Nie chce wdawać się w przywoływane przez mjr. Fiszera mielenie ludzi i sprzętu na statycznym froncie na Wiśle. Dlatego od głębokiej zimnej wojny stawia między innymi na lotnictwo, kompleksowe systemy rażenia na długim dystansie, sprawne rozpoznanie i dowodzenie. Ukraińcy nie mają takich luksusów. Muszą walczyć w stylu ubogiego ZSRR, wspomaganego ograniczoną ilością nowoczesnych rozwiązań. Dlatego wyciąganie z tej wojny wniosków 1 do 1 i przekładanie ich na potencjalną wojnę NATO z Rosją jest błędem.

Przy czym na pewno nie byłaby to wojna łatwa dla Zachodu i z minimalnym stratami, do których mogły przyzwyczaić wszystkie pozimnowojenne interwencje. Dlatego niezwykle ważnym wnioskiem z konfliktu na Ukrainie nie jest to, że ilość góruje nad jakością, ale znaczenie posiadania rezerw i możliwości odtwarzania strat. Po zimnej wojnie na całym świecie te zdolności ostro ścięto w ramach oszczędzania na wojsku i skupienia się na ograniczonych wojnach lokalnych. Teraz okazuje się, jak bardzo brakuje setek tysięcy wstępnie przeszkolonych ludzi, tysięcy starszych czołgów i innych pojazdów opancerzonych wysłanych do hut, czy pozamykanych linii produkcji materiałów wybuchowych i amunicji. Jak bardzo brakuje zapasów części zamiennych i dbałości o wysoką sprawność sprzętu. Dotyczy to też Rosji, która pomimo ogromnego spadku po armii ZSRR, ma teraz problemy ze szkoleniem, produkcją amunicji (łatana dostawami z Iranu i Korei Północnej), czy sprzętu pancernego.

Mamy czas, którego nie możemy zmarnować

Co do części argumentów mjr. Fiszera, to nie sposób się nie zgodzić. Nie ulega wątpliwości, że Rosja nie złagodnieje sama z siebie. Niezależnie od tego, czy wygra, zremisuje, czy też przegra w Ukrainie. Putin z obranej ścieżki wojowniczego imperializmu sam już nie zawróci. Przestawił kraj na tory oblężonej twierdzy wojującej z Zachodem, bo to umożliwia mu i jego towarzyszom trzymać społeczeństwo w ryzach. W Polsce nikomu nie trzeba specjalnie uświadamiać, że Rosja jest zagrożeniem. Problemem są społeczeństwa i politycy krajów Zachodu, gdzie nie jest to takie oczywiste. Zwłaszcza jeśli chodzi o USA, gdzie w wyborach prezydenckich zaplanowanych na koniec 2024 roku szansę na zwycięstwo ma Donald Trump, który ma niepokojące poglądy na temat wojny w Ukrainie, NATO i Rosji.

Nie ulega wątpliwości, że skończyły się czasy błogiego spokoju w naszym zakątku świata i trzeba się szykować na najgorsze. Nie oznacza to jednak, że już jest przesądzone, iż za 2-3 lata przez środek Polski będzie biegł front, na którym będzie trwała wojna na wyniszczenie w stylu znanym z obecnej wojny w Ukrainie. Nie można jednak wykluczyć, że w perspektywie do końca tej dekady Rosja będzie próbowała doprowadzić do jakiegoś konfliktu z NATO. Być może wzmocniona pozytywnym w swoim mniemaniu finale wojny w Ukrainie i większym poparciem bardziej wojowniczych Chin. Przy czym to najpewniej nie Polska byłaby pierwszym celem Kremla, ale kraje bałtyckie. Mówią o tym licznie i otwarcie politycy oraz generałowie państw NATO. Na nasze szczęście Ukraińcy swoją krwią płacą za bardzo głośny sygnał alarmowy i kupują nam czas. Od nas zależy, jak go wykorzystamy i czy wzmocnimy się na tyle, aby Kreml nie odważył się pójść dalej. Bo ostatecznym celem NATO nie jest toczyć wojny z Rosją, ale ją od tego odstraszyć. Możemy to zrobić tylko siłą, jednością i spokojem wobec rosyjskich gróźb. Nie paniką.

Więcej na ten temat można posłuchać na kanale Dawida Kamizeli z udziałem dr. Michała Piekarskiego