Tragedia na parkingu w Korczowej. Znaleziono ciało kierowcy z Ukrainy

Oświadczenie przedstawiciela ukraińskiego Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych cytuje portal interia.pl. Wołodymyr Balin zapewnił, że mężczyzna, który czekał w kolejce samochodów na wjazd na terytorium Ukrainy, zmarł z powodów naturalnych. Dodał również, że do śmierci mógł przyczynić się stres, potęgowany przez protest polskich przewoźników, którzy manifestują przeciwko "niekontrolowanym przewozom transportowym" z Ukrainy.

"Dziś rano dostaliśmy informację, że w nocy zmarł kierowca na parkingu w Korczowej. Najprawdopodobniej przyczyny były naturalne, ale tak czy inaczej, swoją rolę odegrał stres, jakiego oni (kierowcy - przyp. red.) doświadczają z powodu strajku i niepewność, kiedy zdołają wjechać na Ukrainę" - te słowa Balina cytuje również portal Suspilne.

Granica polsko-ukraińska. Zmarł kierowca czekający na wyjazd z Polski

To drugi taki przypadek na granicy Polski i Ukrainy Prawie dwa tygodnie temu informowaliśmy o śmierci ukraińskiego kierowcy na parkingu w Chełmie, w województwie lubelskim. 54-latek czekał na możliwość wyjazdu z Polski. Mężczyzna chciał przekroczyć przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin, które jest zablokowane przez polskich przewoźników. Przedstawiciel ukraińskiego rządu skomentował te doniesienia i zwrócił się z apelem dotyczącym blokady na granicy Polski z Ukrainą. 11 listopada ukraiński wiceminister rozwoju społeczności lokalnych i infrastruktury Serhij Derkacz potwierdził informację o śmierci kierowcy. "Wiadomo, że 54-letni mężczyzna przyjechał dziś na parking i pozostał tam, czekając na możliwość przekroczenia przejścia granicznego. Ostateczną informację o przyczynie śmierci przekaże polska prokuratura po zapoznaniu się ze wszystkimi szczegółami" - napisał na Facebooku.

Przypomnijmy: protest na granicy polsko-ukraińskiej rozpoczął się 6 listopada. Polscy przewoźnicy zablokowali wyjazdy ukraińskich ciężarówek, aby wyrazić swój sprzeciw wobec "niekontrolowanych przewozów transportowych" z Ukrainy. - Zalały nas ich ciężarówki. To zrujnowało nam zrównoważony do tej pory rynek usług transportowych. Gdyby to były relacje tylko do i z Ukrainy, to nie zdestabilizowało nam rynku, ale niestety firmy ukraińskie stosują nieuczciwe praktyki, między innymi realizując przewozy wewnątrz UE, co jest dla nich i innych pozaunijnych przewoźników bez odpowiedniego zezwolenia bezwzględnie zakazane - cytowaliśmy Jacka Sokoła z Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Demonstranci zwrócili uwagę, że "polscy rolnicy boją się taniego zboża, a oni obawiają się ukraińskiego transportu". Więcej w poniższym tekście:

