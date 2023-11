W czwartek (23 listopada) Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu wydał wyrok w sprawie skargi złożonej przez Lecha Wałęsę. W orzeczeniu stwierdzono, że w polskim systemie sądownictwa występują liczne nieprawidłowości, które prowadzą do naruszeń podstawowych zasad praworządności, takich jak niezależność sądownictwa czy trójpodział władzy. Na rzecz byłego prezydenta RP zasądzono odszkodowanie wysokości 30 tys. euro.

Wałęsa wygrał sprawę w ETPC System mianowania sędziów KRS jest "wadliwy"

ETPC uznał zmodyfikowaną w 2017 roku procedurę powoływania sędziów, w której czynny udział bierze Krajowa Rada Sądownictwa (KRS), za "wadliwą". Wśród przyczyn naruszeń art. 6 ust. 1 Konwencji wymieniono również brak niezależności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Wątpliwości Trybunału wzbudziły także wyłączne kompetencje organu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w zakresie rozpatrywania skarg nadzwyczajnych oraz spraw, w których pojawił się zarzut braku niezawisłości sędziego lub sądu.

Ziobro "nadużył procedury prawnej"? Polska ukarana przez ETPC

W ocenie Trybunału minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro za sprawą wniesienia skargi nadzwyczajnej, celem realizacji swoich politycznych celów, "nadużył procedury prawnej". W związku z wykrytymi nieprawidłowościami Polska została zobowiązana do podjęcia odpowiednich środków legislacyjnych w celu "zapewnienia zgodności swojego krajowego porządku prawnego z wymogami 'niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy ustawy' oraz zasady pewności prawa". Wobec Polski zastosowano również procedurę wyroku pilotażowego. Oznacza to, że każda kolejna sprawa, która będzie dotyczyć nowych sędziów Sądu Najwyższego, będzie rozpatrywana w podobny sposób.

Dlaczego Wałęsa złożył skargę do ETPC? Zaczęło się od procesu o naruszenie dóbr osobistych

Sprawa złożenia skargi przez Lecha Wałęsę do ETPC miała swój początek w 2005 roku, kiedy to polityk wytoczył proces Krzysztofowi Wyszkowskiemu. Oskarżony powiedział w telewizji, że Wałęsa współpracował ze Służbami Bezpieczeństwa pod pseudonimem "Bolek". Sprawa miała swój finał w 2011 roku, kiedy Sąd Najwyższy odrzucił wniosek o kasację. Z kolei na wcześniejszym etapie procesu Sąd Apelacyjny przyznał rację Wałęsie i zobowiązał Wyszkowskiego do przeprosin. Proces ożył na nowo w 2017 roku za sprawą skargi nadzwyczajnej złożonej przez Zbigniewa Ziobrę. W konsekwencji w 2021 roku wyrok został uchylony przez nową Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.