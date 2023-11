Wybuch samochodu na moście między USA i Kanadą. Nie żyją dwie osoby. Media: To mogła być próba zamachu

Do wybuchu doszło w środę 22 listopada na Rainbow Bridge na dzień przed Świętem Dziękczynienia w USA. Jak podaje Associated Press, pojazd eksplodował w punkcie kontrolnym po amerykańskiej stronie mostu łączącego Stany Zjednoczone i Kanadę w Niagara Falls. W związku z incydentem zamknięto cztery przejścia graniczne.

Wybuch pojazdu na moście między USA i Kanadą. "Celowe działanie"

Dwie osoby zginęły - podaje z kolei CBS News. "Źródła podały, że na chwilę obecną wydaje się, że było to celowe działanie" - dodano. Wysoki rangą amerykański urzędnik przekazał CBS News, że nie wiadomo jeszcze, dlaczego samochód eksplodował. Sytuacja dotyczyła pojazdu próbującego wjechać do USA. Fox News donosi, że FBI wstępnie kwalifikuje incydent jako próbę ataku terrorystycznego.

Biuro terenowe FBI w Buffalo opublikowało oświadczenie, w którym poinformowało, że "prowadzi dochodzenie w sprawie eksplozji pojazdu na Rainbow Bridge". Dodano, że sytuacja szybko ulega zmianie i "to wszystko, co mogą w tej chwili przekazać". Z kolei gubernatorka Nowego Jorku Kathy Hochul przekazała, że została poinformowana o sytuacji. "Na moje polecenie policja stanu Nowy Jork aktywnie współpracuje z FBI w celu monitorowania wszystkich punktów wjazdu do Nowego Jorku" - napisała w komunikacie i dodała, że jest w drodze do Buffalo, aby "spotkać się z organami ścigania i służbami ratunkowymi". Administracja Bezpieczeństwa Transportu napisała z kolei w oświadczeniu, że "działa na podwyższonym poziomie bezpieczeństwa w wyniku wydarzeń na świecie i obecnego środowiska zagrożeń".

Rainbow Bridge jest popularnym przejściem dla turystów. Łączy wodospad Niagara w stanie Nowy Jork z wodospadem Niagara w kanadyjskim Ontario. Inne przejścia graniczne w regionie to Peace Bridge, Whirlpool Rapids Bridge i Lewiston-Queenston Bridge.