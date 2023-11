Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak na żołnierzy z rosyjskiej 810. Brygady Morskiej. Do nalotu doszło w trakcie obchodów Dnia Sił Rakietowych we wsi Kumaczewo (obw. doniecki). "Krótko, ale treściwie. Odwet was dogoni" - napisały ukraińskie Siły Zbrojne pod nagraniem przedstawiającym moment ataku.

