Śmiertelnie groźny wirus zaatakował człowieka. Niemcy wydali alert sanitarny

W Niemczech odnotowano przypadek zakażenia wirusem Borna u człowieka. Wirusa wykryto w Bawarii, która jest uważana za obszar najbardziej narażony na jego występowanie. Wirus Borna bardzo rzadko występuje u ludzi, ale pacjenci, u których dojdzie do zakażenia, znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Niemcy ogłaszają alert sanitarny. U mieszkańca Bawarii wykryto wirusa Borna

Jak informuje portal br.de, 21 listopada starostwo powiatowe w Weissenburgu przekazało, że jeden z mieszkańców regionu zaraził się wirusem Borna po kontakcie z ryjówką polną. Niemcy ogłosili z tego powodu alert sanitarny. Niemiecki Urząd do spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności bada obecnie przyczyny zakażenia.

Ryjówka polna przenosi patogen wirusa Borna, który znajduje się w moczu, kale i ślinie zwierzęcia. Zazwyczaj wirus nie atakuje ludzi, a zwierzęta. Wirus Borna jest niezwykle groźny dla zakażonych osobników, ponieważ wywołuje ciężkie zapalenie opon mózgowych i niemal we wszystkich przypadkach prowadzi do śmierci.

Wirus Borna. Każdego roku w Niemczech odnotowuje się kilka przypadków zakażeń

Do 2018 roku naukowcy sądzili, że wirus Borna występuje wyłącznie u zwierząt w Europie Środkowej, takich jak konie, owce i inne ssaki. Odkąd jednak zauważono, że wirus może atakować również ludzi, zaczęto regularnie wykrywać takie przypadki. Eksperci szacują, że w Niemczech co roku od dwóch do sześciu ludzi jest zakażonych wirusem Borna. Zarażone osoby nie przenoszą wirusa na innych ludzi; do zakażenia może dojść tylko po kontakcie ze zwierzęciem, u którego występuje patogen.