Wojna w Ukrainie. Niespodziewana deklaracja Władimira Putina podczas szczytu G20

Prezydent Rosji Władimir Putin nieoczekiwanie powiedział w środę przywódcom obecnym na szczycie G20 (najbardziej uprzemysłowione państwa świata), że należy zastanowić się, jak powstrzymać "tragedię" wojny w Ukrainie - informuje Reuters. Przekonywał również, że Moskwa rzekomo zawsze była gotowa do rozmów pokojowych.

- Rosja nigdy nie odmówiła udziału w rozmowach pokojowych z Ukrainą - zapewniał. "Pokojowa nagroda nobla coraz bliżej!" - ironizuje Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defence24.

"Jeśli Rosja przestanie walczyć, wojny nie będzie już więcej. Jeśli Ukraina przestanie walczyć, Ukrainy już nie będzie" - napisał ukraiński polityk Anton Gerashchenko.

W czasie rozmów Putin po raz pierwszy użył słowa "wojna" do opisania konfliktu zamiast dotychczas używanego przez Kreml określenia "specjalna operacja wojskowa". - Rozumiem, że ta wojna i śmierć ludzi mogą wywołać szok - powiedział Putin, przestawiając argument, jakoby Ukraina miała prześladować ludzi we wschodniej Ukrainie.

Prezydent Rosji rozpoczął pełnoskalową inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku. W czasie działań wojskowych dochodzi do brutalnych ataków na obiekty cywilne, a także do masakr noszących znamiona ludobójstwa w miejscach takich jak miejscowość Bucza niedaleko Kijowa. Dziennik "The New York Times" podał w piątek, powołując się na przedstawicieli władz USA, że łączna liczba zabitych i rannych żołnierzy w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie zbliża się do 500 tysięcy. Według amerykańskich szacunków rosyjskie straty sięgają 300 tys., zaś ukraińskie - 170-190 tys. żołnierzy.

Zełenski o rozmowach pokojowych: Niemożliwe. Zostawił jednak furtkę

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podpisał w październiku 2022 r. dekret formalnie uznający perspektywę jakichkolwiek ukraińskich rozmów z rosyjskim prezydentem za "niemożliwą". Nie wyklucza on jednak całkowitego zakazu rozmów z Rosją.

Kijów zapowiedział walki, dopóki ostatni rosyjski żołnierz nie opuści terytorium kraju, chociaż niektórzy na Ukrainie wzywają do przyjęcia innej strategii.

Według szacunków Belfer Center w Harvard’s Kennedy School, wraz z Krymem, który Moskwa zaanektowała w 2014 roku, Rosja kontroluje około 17,5 proc. terytorium Ukrainy. Putin twierdzi, że to terytorium jest obecnie częścią Rosji.

Wojna w Ukrainie. Sytuacja na froncie

Ukraińcy prowadzą operację desantową na lewym wybrzeżu Dniepru w obwodzie chersońskim. Wypierają stamtąd Rosjan na kilkudziesięciokilometrowym odcinku wzdłuż rzeki. Nie ustają też walki na innych kierunkach. Szczególnie zaciekłe boje prowadzone są w Donbasie - w okolicach Awdijiwki i Bachmutu. Tam trwają ataki Rosjan.

Amerykański Instytut Badań nad Wojną napisał, że ukraińskie oddziały utrzymują przyczółki na lewym brzegu Dniepru i rozszerzają je. Najbardziej dynamiczna sytuacja panuje tam w rejonie wsi Krynky, gdzie ukraińska armia wypiera Rosjan. Ogółem jednak w ostatnich dniach na froncie, ani Ukraińcy, ani Rosjanie nie mieli dużych sukcesów. Wokół Awdijiwki, Rosjanie próbują otoczyć miasto z południa i północy. Ukraiński żołnierz o pseudonimie Rubin z walczącego pod Awdijiwką oddziału specjalnego Omeha zaznacza, że obecnie szturmy Rosjan to głównie intensywne ataki grup piechoty. Wjskowy podkreślił na antenie telewizji Suspilne, że taktyka wroga zmieniła się w ten sposób, że ataki przybrały charakter tzw. mięsnych szturmów: to znaczy, że każdego dnia, dużymi grupami, z różnych kierunków przeciwnik naciera, nie licząc się ze swoimi stratami.

Eksperci oceniają, że w ostatnim czasie Rosjanie używali mniej pojazdów pancernych w związku z deszczami i rozmokłym gruntem. Obecnie, wraz z nastaniem mrozów, sytuacja ta może się zmienić.

