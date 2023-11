Władimir Putin niewątpliwie wie, że jego życie jest zagrożone, świadczą o tym choćby rozliczne środki bezpieczeństwa, które podejmuje. Wołodymyr Zełenski powiedział w rozmowie z "The Sun", że skorzystałby z szansy zabicia dyktatora, gdyby nadarzyła się taka okazja. Rosja nie pozostała obojętna na słowa prezydenta Ukrainy.

Rosja. Władimir Putin zagrożony? Pieskow: Wielokrotnie dochodziło do werbalnych zamachów

Agencja TASS przekazała, że rzecznik prasowy Kremla odniósł się do wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego. - Jeśli pamiętacie, wielokrotnie i na różnych poziomach dochodziło do werbalnych zamachów na Putina ze strony Ukrainy. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Nie uda im się - powiedział Dmitrij Pieskow i dodał, że nie ma wątpliwości co do osiągnięcia wszystkich celów i zadań "specjalnej operacji wojskowej", którą Rosja nazywa wojnę w Ukrainie.

Wołodymyr Zełenski o zamachu na życie Władimira Putina. "To jest wojna i Ukraina ma wszelkie prawo"

Zdaniem prezydenta Ukrainy przeprowadzenie zamachu na życie Władimira Putina jest uzasadnione z powodu ataku Rosji. - To jest wojna i Ukraina ma wszelkie prawo do obrony naszej ziemi - stwierdził Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy został zapytany o śmierć i obrażenia wśród prorosyjskich kolaborantów na skutek wybuchów bomb i pułapek uważanych za dzieło ukraińskich sił specjalnych. - Nie mogę z państwem omawiać żadnych specjalnych operacji ukraińskiego wywiadu - odpowiedział.

Wołodymyr Zełenski przekazał, że ukraiński wywiad udaremnił co najmniej pięć lub sześć planów dotyczących zamachu na jego życie. - Pierwszy raz jest bardzo interesujący, ale później jest tak jak z covidem - stwierdził. Prezydent przyznał, że obywatele Ukrainy są zmęczeni wojną, a kwestia zawarcia pokoju się oddaliła. - Nie wierzymy, że Putin, ani Rosja chcą zakończyć wojnę. Chcą nas zabić. A my chcemy sprawiedliwości. Dlatego nie mówimy o pokoju za wszelką cenę - stwierdził prezydent Ukrainy.