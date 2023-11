Popełnił co najmniej 800 razy to samo wykroczenie. Rekordowa kara dla 21-latka

Do nietypowej "seryjnej kumulacji kar" za wykroczenia drogowe doszło we włoskiej Mantui w regionie Lombardii. 21-letni kierowca miał w latach 2022-2023 wielokrotnie przejeżdżać przez strefy ograniczonego ruchu bez posiadania odpowiednich zezwoleń. Otrzymane mandaty ignorował i nie płacił nałożonych na niego kar finansowych.

Włoski "kolekcjoner mandatów" złapany przez policję. W dwa dni trafił na dwie kontrole drogowe

Określony przez włoskie media mianem "kolekcjonera mandatów" mężczyzna wpadł po tym, jak w przeciągu zaledwie dwóch dni został dwukrotnie zatrzymany przez policjantów. Nieprawidłowości u młodego kierowcy po raz pierwszy zauważono 14 listopada. Podczas rutynowej kontroli drogowej wyszło na jaw, że 21-latek porusza się pojazdem bez ważnego ubezpieczenia. W konsekwencji funkcjonariusze nałożyli na niego karę grzywny i zakazali dalszego użytkowania samochodu. Mimo to już następnego dnia mężczyzna wsiadł w samochód i ponownie został zatrzymany przez policję. Tym razem Włoch stracił prawo jazdy, a jego auto zostało skonfiskowane i przewiezione lawetą na specjalny parking.

Popełnił to samo wykroczenie co najmniej 800 razy. Włoch ustanowił nowy rekord w mieście

Zachowanie kierowcy skłoniło policjantów do sprawdzenia historii jego dokumentacji związanej z autem i prawem jazdy. Okazało się, że 21-latek popełnił to samo wykroczenie (poruszania się po strefie ograniczonego ruchu bez zezwoleń) co najmniej 800 razy, przez co nałożone na niego mandaty sięgnęły już kwoty 150 tys. euro. Jak przekazał włoski portal notizie.virgilio.it, młody kierowca pobił rekord mandatów w Mantui. Nie wiadomo, jakie dokładnie konsekwencje grożą obecnie "kolekcjonerowi mandatów".