Zawieszenie broni, na które zgodził się Izrael, ma potrwać co najmniej cztery dni i oprócz wstrzymania ostrzału Gazy zakłada uwolnienie 150 palestyńskich kobiet i dzieci z więzień oraz umożliwienie im powrotu do domów, głównie na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie. Ponadto izraelskie władze zezwoliły na wpuszczenie do Gazy transportu dodatkowego paliwa oraz znacznych ilości pomocy humanitarnej. W zamian Hamas uwolni 80 z 239 zakładników, w tym trzy Amerykanki, które znajdą się wśród pierwszych zakładników. Przedstawiciel władz USA potwierdził, że w wyniku trwających pięć tygodni negocjacji uwolnione zostaną obywatelki Stanów Zjednoczonych: trzyletnia Abigail i dwie dorosłe kobiety.

REKLAMA

Zobacz wideo Draginja Nadażdin: Czekamy tylko na sygnał do wjazdu z większą pomocą dla Strefy Gazy

USA. Prezydent Joe Biden zaangażowany w negocjacje porozumienia Izraela z Hamasem

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden z radością przyjął porozumienie między Izraelem a Hamasem. Zapewnia ono uwolnienie zakładników wziętych przez terrorystów z Hamasu podczas jego ataku na Izrael 7 października, także Amerykanów. "Jako prezydent nie mam wyższego priorytetu niż zapewnienie bezpieczeństwa Amerykanom przetrzymywanym jako zakładnicy na całym świecie. Dlatego właśnie - od najwcześniejszych chwil brutalnego ataku Hamasu - mój zespół do spraw bezpieczeństwa narodowego i ja ściśle współpracowaliśmy z partnerami regionalnymi, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy w celu uwolnienia naszych współobywateli" - stwierdził w oświadczeniu Joe Biden. Prezydent USA, cytowany między innymi przez Reutersa, przypomniał, że pod koniec października uwolnione zostały dwie Amerykanki. Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie do domów powrócą kolejni Amerykanie, zapewniając, że nie spocznie, póki wszyscy obywatele USA nie zostaną uwolnieni.

Według Białego Domu zaakceptowanie przez Izrael warunków porozumienia z Hamasem w sprawie zakładników to efekt intensywnej presji wywieranej przez administrację Joe Bidena. Amerykański prezydent kilka tygodni temu powołał specjalny zespół złożony z najwyższych rangą doradców, którzy prowadzili negocjacje z udziałem Kataru, Egiptu i Izraela. Waszyngton podziękował władzom Kataru i Egiptu za współpracę przy wypracowaniu porozumienia. Docenił też zaangażowanie premiera Izraela, aby przerwy w atakach na Strefę Gazy były dłuższe, niż pierwotnie planowano tak, by warunki porozumienia mogły być realizowane, a do Strefy mogły wjechać konwoje z pomocą humanitarną. Z kolei premier Benjamin Netanjahu poinformował, że dzięki prezydentowi Bidenowi udało się znacznie poprawić warunki porozumienia z Hamasem.

W wyniku ataku organizacji terrorystycznej 7 października zginęło w Izraelu około 1200 osób. W akcjach odwetowych Izraela w Strefie Gazy zginęło ponad 14 tysięcy osób, w tym prawie 6 tysięcy do dzieci. Takie informacje podaje Ministerstwo Zdrowia w Gazie, kontrolowane przez Hamas. Atakowane są osiedla, szpitale czy obozy dla uchodźców. Do Strefy Gazy z dużymi utrudnieniami docierała pomoc humanitarna, która nie zaspokajała rosnących potrzeb.

***