Burzliwa debata w Parlamencie Europejskim na temat zmian w traktatach UE. "Himalaje hipokryzji"

Propozycja eliminuje zasadę jednomyślności państw członkowskich w kilkudziesięciu obszarach, między innymi w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i podatków. Dodatkowo wzmocniona zostaje rola Parlamentu Europejskiego, a Unia Europejska ma zyskać nowe, wyłączne kompetencje. Poszerzony też zostanie katalog kompetencji dzielonych z państwami.

Jednym ze sprawozdawców projektu jest belgijski deputowany Guy Verhofstadt z frakcji liberałów. Jak podkreślał, w dobie globalnych kryzysów Unia musi działać sprawniej, a na przeszkodzie stoi prawo weta. - Lista jest długa - tylko kilka przykładów - od miesięcy nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji w sprawie 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Nie jesteśmy w stanie sfinansować Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, by wysyłać nową broń na Ukrainę, ponieważ mamy jednomyślność - wyliczał Guy Verhofstadt.

Głosowanie nad projektem odbędzie się w środę 22 listopada. Propozycję poprą socjaldemokraci - druga co do wielkości frakcja w Europarlamencie. - Wzmocnienie polityki społecznej, to bardzo ważne, przede wszystkim równość płci - mówił Juan Fernando Lopez Aguilar z frakcji Socjalistów i Demokratów. - Rada musi przełożyć na konkrety te procesy i dać impuls reformom traktatowym zgodnie z artykułem 41, by otworzyć konwent. Bez reformy traktatów to nie będzie możliwe, to będzie nie do pomyślenia, by dokonać rozszerzenia. Potrzebne wcześniej są te reformy, o których mówimy - zadeklarował Juan Fernando Lopez Aguilar.

Dość zróżnicowane stanowisko prezentuje frakcja chadeków. Są wśród nich zwolennicy przekazywania dodatkowych kompetencji Unii w takich sprawach, jak klimat i środowisko czy współdzielenia uprawnień choćby w polityce bezpieczeństwa, ochrony granic, zdrowia czy sprawach społecznych. - Tekst, który mamy teraz, jest w wielu kwestiach dość zrównoważony - mówił portugalski deputowany chadeków Paulo Rangel. - To może być punkt wyjścia do negocjacji. oczywiście Parlament musi mieć stanowisko, które nie jest stanowiskiem Rady, tak aby móc negocjować. Zatem powiedziałbym, że to tekst konstruktywny - dodał deputowany.

W gronie Europejskiej Partii Ludowej nie brakuje też eurodeputowanych dystansujących się od przedłożonego projektu. To politycy z mniejszych państw, a także z Polski. - Reforma jest potrzebna, ale ten dokument nie jest potrzebny - oświadczył europoseł Andrzej Halicki z EPL. - Potrzebna jest wspólna polityka obronna, wspólne cyberbezpieczeństwo, bo jest takie wyzwanie. Potrzebna jest wspólna polityka wobec zdrowia, tego oczekują obywatele. Potrzebna jest wspólna polityka energetyczna, bo mieliśmy kryzys. Donald Tusk proponował to w 2014 roku. Byliście przeciw. możemy to wszystko robić bez zmian traktatowych, bo pandemia pokazała, że możemy być skuteczni w walce z zagrożeniami, także w obliczu wojny wywołanej przez Rosję - mówił Andrzej Halicki.

Saryusz-Wolski: "Himalaje hipokryzji". Szydło: "To Europejczycy mają prawo decydowania o tym, jak będą wychowywać swoje dzieci"

Prym wśród krytyków projektu wiedzie frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski argumentował, że zmiany pozbawią państwa członkowskie licznych kompetencji, niekorzystnie zmienią system głosowania i sprowadzą uprawnienia stolic jedynie do kilku obszarów. - Jest to robione pod fałszywym pretekstem przygotowań do rozszerzenia, a jedynym znaczącym prawem weta pozostanie to dotyczące dołączania nowych państw. To Himalaje hipokryzji - ocenił Jacek Saryusz-Wolski. Spore emocje wzbudziła też zawarta w pakiecie zmian propozycja utworzenia Unii Obrony, a więc uwspólnotowienia kompetencji związanych z obronnością. - Musimy stworzyć Unię obrony, zbierając razem nasze przemysły obronne, tak aby być w stanie się obronić. Dziś tak nie jest - mówił Sven Simon z Europejskiej Partii Ludowej, jeden ze sprawozdawców projektu.

Pomysł rozszerzania katalogu kompetencji, w których głos należałby także do Unii Europejskiej, skrytykowała Beata Szydło z frakcji konserwatystów. - To Europejczycy mają prawo decydowania o tym, jak będą wychowywać swoje dzieci, czego te dzieci będą się uczyły w szkole, jak będą się bronić, kiedy za ich granicą będzie wróg. Natomiast naszym interesem jest budowanie takiej Unii Europejskiej, która będzie silniejsza poprzez to, że będzie szanowała państwa członkowskie, szanowała różnorodność i budowała jedność w tej różnorodności - powiedziała była polska premier.

Jeśli PE przyjmie projekt zmian, to dokument przedstawiony zostanie Radzie Unii Europejskiej. Ta jeszcze w grudniu może je przekazać Radzie Europejskiej. Na szczycie za niespełna miesiąc przywódcy mogą dać zielone światło, by szef Rady zwołał konwent, złożony z przedstawicieli parlamentów narodowych, szefów państw lub rządów krajów członkowskich, Parlamentu i Komisji Europejskiej. Konwent rozpatruje propozycje zmian i przyjmuje, w drodze konsensusu, zalecenie dla konferencji przedstawicieli rządów państw członkowskich. Konferencja, także w drodze konsensusu, zatwierdza proponowane zmiany w traktatach. Ostatni etap to ratyfikacja przez wszystkie państwa członkowskie.

Zmiana traktatu może mieć również formę uproszczoną, bez zwoływania konwentu i konferencji przedstawicieli. Wówczas jednak kompetencje Unii nie mogą być rozszerzone.

Rząd PiS składa uchwałę. Chodzi o traktaty UE

W poniedziałek wieczorem obecny szef MON zapowiedział, że jego partia przedstawi projekt uchwały, mającej na celu uzyskanie stanowiska polskiego Sejmu sprzeciwiające się zapowiadanym zmianom traktatów Unii Europejskiej.

Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że przyjęcie planowanych zmian pozbawi Polskę autonomii i wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo kraju. - Chodzi o traktat z Maastricht i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - wyjaśnił minister Błaszczak. Jak dodał, przyjęcie tych zmian doprowadzi do utraty obronności przez Polskę. - Oprócz straty weta, stracimy kontrolę nad polityką bezpieczeństwa. Wtedy staniemy się prowincją zarządzaną z Berlina - przekonywał Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że byłoby to "tragiczne w skutkach" dla naszego kraju. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście poniżej:

