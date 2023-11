Co gdyby pojawiła się szansa na zabicie Putina? Szczera odpowiedź Wołodymyra Zełenskiego

W poniedziałek (20 listopada) "The Sun" opublikował wywiad z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowę z ukraińskim prezydentem przeprowadzono w Kijowie. Przywódca został zapytany między innymi o próby zamachu na jego życie, starania o odsunięcie go od władzy, czy też zamachy, które przeprowadziła Ukraina. Zełenski usłyszał także pytanie o to, czy gdyby pojawiła się szansa na zabicie Władimira Putina, Ukraina skorzystałaby z tej okazji.

Co gdyby pojawiła się szansa zabicia Putina? Szczera odpowiedź Zełenskiego

W trakcie rozmowy z brytyjskim dziennikiem Zełenski kategorycznie odmówił odpowiedzi na pytanie o zamachy przeprowadzone przez Ukrainę na prorosyjskich kolaborantów, którzy według nieoficjalnych informacji mieli zginąć w tajnych atakach przeprowadzonych przez ukraińskie siły specjalne. - Nie mogę dyskutować z wami o żadnych specjalnych operacjach ukraińskiego wywiadu lub Służby Bezpieczeństwa Ukrainy czy niektórych sił specjalnych. Są pewne sprawy, o których nie rozmawiamy. Nie tylko wewnątrz Rosji, są rzeczy dotyczące naszych tymczasowo okupowanych terytoriów, o których nie rozmawiamy - wyjaśnił.

Kiedy jednak zapytano go o to, czy Ukraina skorzystałaby z szansy zabicia Putina, gdyby nadarzyła się taka okazja, Zełenski bez wahania odpowiedział: - To jest wojna, a Ukraina ma wszelkie prawa do obrony swojej ziemi - podkreślił prezydent.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: Pokój za wszelką cenę nie wchodzi w grę

Wołodymyr Zełenski nie krył, że ludzie są zmęczeni "ciągłymi nalotami", ostrzałami, niszczeniem domów czy zabijaniem ich bliskich. Mimo to prezydent podkreślił, że morale nie słabnie, a wola narodu, by pokonać Rosję, nadal pozostaje silna.

- Jeśli zapytacie ich, czy jesteście gotowi oddać Rosji nasze ziemie? Czy jesteście gotowi rozmawiać z Rosjanami o tym, jak to wszystko zakończyć? Czy osobiście jesteście gotowi na kompromis z Putinem i czy jesteście tym zmęczeni? Powiedzą wam: nie jesteśmy zmęczeni, jesteśmy gotowi iść dalej - zaznaczył Zełenski. - Nie wierzymy, że Putin i Rosja chcą zakończyć wojnę. Oni chcą nas zabić, my chcemy sprawiedliwości. Dlatego nie chcemy pokoju za wszelką cenę. Mówimy o sprawiedliwym pokoju, ponieważ jest to bardzo ważne, gdy mówimy o zmęczeniu, skąd się ono bierze. Czy na polu bitwy jest ciężko? Tak. Ale pogodzenie się lub przystąpienie do stołu dyplomatycznego z Rosją? Nie! - ocenił prezydent.