Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla "The Sun", który został opublikowany w poniedziałek 20 listopada, przyznał, że Ukraińcy mimo zmęczenia wciąż mają wolę walki. Przyznał także, że Rosjanie wciąż próbują go wyeliminować.

Wołodymyr Zełenski o próbach zamachu. Pierwszy raz jest jak COVID-19

Wołodymyr Zełenski wyznał, że przeżył przynajmniej "pięć lub sześć" rosyjskich zamachów na swoje życie. - Pierwsza próba jest bardzo interesująca, ponieważ dzieje się po raz pierwszy, później to jest jak COVID-19. Na początku ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić, ponieważ wygląda to strasznie - powiedział. - A potem już tylko wywiad przekazuje szczegółowe informacje, że kolejna grupa przybyła na Ukrainę, by podjąć próbę (zamachu - red.) - dodał.

Wojna w Ukrainie. Rosja chce odsunąć prezydenta od władzy

Kreml wciąż próbuje także pozbawić Zełenskiego urzędu prezydenta. Jak przekazał w rozmowie z "The Sun", zgodnie z jego wiedzą w mocy pozostaje operacja mająca odsunąć go od władzy jeszcze przed końcem tego roku. - Nosi ona nazwę "Majdan 3". Ma na celu zmianę prezydenta - dodał i jednocześnie zaznaczył, że zmiana niekoniecznie musi odbyć się "przez zabijanie". - Użyją wszelkich instrumentów, jakie mają - kontynuował. - Ale, jak widać, umiemy z tym żyć - skwitował.

Kryptonim operacji nawiązuje do Majdanu Niepodległości, który jest głównym placem w stolicy Ukrainy. Odbywały się tam w poprzednich latach dwie rewolucje - pomarańczowa i godności.

Wybory prezydenckie w Ukrainie. "Musimy zrozumieć, że teraz jest czas na obronę"

Przypomnijmy, wybory prezydenckie w Ukrainie miały się odbyć w przyszłym roku, jednak przez stan wojenny zostały odwołane. - Musimy zrozumieć, że teraz jest czas na obronę, czas bitwy, która określi los państwa i narodu, nie czas na manipulacje, których tylko Rosja oczekuje dla Ukrainy. Uważam, że to nie jest właściwy czas na wybory. Musimy zakończyć polityczne dyskusje i nadal działać jako jedność - powiedział Zełenski na początku listopada w swoim codziennym wystąpieniu.