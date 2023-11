Ramzan Kadyrow wzywa Władimira Putina do Czeczenii. Bo "karci go" starszyzna

Ramzan Kadyrow zwrócił się w imieniu czeczeńskiej starszyzny z prośbą do Władimira Putina. Kadyrow poprosił prezydenta Rosji o przyjazd do Czeczeni. Wyjaśnił, że wielu członków lokalnej społeczności chce osobiście spotkać się Putinem, aby mu "podziękować". Wielokrotnie podkreślał, jakoby Czeczeni mieli być niezwykle wdzięczni rosyjskiemu dyktatorowi.

Ramzan Kadyrow prosi Władimira Putina o przyjazd do Czeczeni. "Zrobiłeś dla nas wszystko"

W poniedziałek 20 listopada rosyjska agencja prasowa TASS przytoczyła słowa przywódcy Czeczenii. Jak stwierdził Ramzan Kadyrow, lokalna starszyzna "karci go" za to, że Władimir Putin nie przyjechał jeszcze do Czeczenii. - Zrobiłeś dla nas wszystko, odrestaurowałeś nie tylko dworce autobusowe, lotnisko, ale również całą pozostałą infrastrukturą. Członkowie starszyzny proszą mnie, żebym to zrobił - kazał ci przyjechać do Czeczenii - zwrócił się do Putina.

Wypowiedź przywódcy Czeczenii padła w trakcie uroczystości przekazania nowego sprzętu. Będzie on stanowił część lokalnej komunikacji miejskiej. Kadyrow to jeden z największych sojuszników Władimira Putina. Choć zdarzało mu się w przeszłości krytykować rosyjski resort obrony (w sprawie wojny w Ukrainie, nazywanej przez propagandę "operacją specjalną"), od próby puczu Jewgienija Prigożyna usilnie pokazuje swoją lojalność wobec Władimira Putina. Wprost pisał, że jest "piechurem Naczelnego Wodza Rosji" i jest gotów "wypełnić każdy jego rozkaz". Proponował nawet rezygnację z nadchodzących wyborów prezydenckich w Rosji, bo "nie widzi innej osoby na stanowisku prezydenta Rosji".

Rosja. Ramzan Kadyrow dziękuje Putinowi za odbudowę infrastruktury po wojnach czeczeńskich

Ramzan Kadyrow nawiązał także do dwóch wojen czeczeńskich, które toczyły się w latach 90. ubiegłego stulecia i w pierwszej dekadzie XXI wieku. Podkreślił, że lokalna infrastruktura, "dzięki wysiłkom rosyjskich władz", została już całkowicie odbudowana po zakończeniu tych konfliktów. - Lotnisko, dworce kolejowe i dworce autobusowe działają całą dobę. Bardzo ci za to dziękuję - kontynuował swój pochwalny wywód Ramzan Kadyrow.