Rosyjski portal telegraf.news poinformował, że Władimir Putin może mieć kolejnego przeciwnika w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Rosji. Jest nim pułkownik Federalnej Służby Bezpieczeństwa Igor Girkin-Striełkow, który obecnie przebywa w areszcie śledczym. To właśnie tam napisał list, który został przeczytany na konferencji prasowej jego sympatyków przez współprzewodniczącego Rosyjskiego Ruchu na rzecz Striełkowa Olega Nelzina.

Rosja. Władimir Putin ma kolejnego przeciwnika w wyborach. "To nasza szansa"

"To nasza szansa na zjednoczenie się w obliczu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych" - napisał Striełkow i zaapelował do "patriotycznej opinii publicznej" o wsparcie. Ponadto potencjalny przeciwnik Władimira Putina polecił utworzyć centralę zbierającą podpisy poparcia jego kandydatury. Striełkow nie krył w przeszłości zamiaru kandydowania w wyborach. Po jego aresztowaniu opublikowano oświadczenie, w którym twierdził, że uważa się za obiecującego kandydata na prezydenta. "Nasz prezydent jest osobą niezwykle ufną, przez osiem lat dawał się wodzić za nos" - stwierdził. Rosjanin krytykował rosyjski rząd (w tym Władimira Putina i ministra obrony Siergieja Szojgu) na portalach społecznościowych. Striełkow obwiniał we wpisach Ministerstwo Obrony Narodowej za niepowodzenia wojenne.

"Gazeta Wyborcza" informowała, że Igor Wsiewołodowicz Girkin jest 52-letnim oficerem służb, weteranem kilku wojen, publicystą i monarchistą. Ponadto jest zbrodniarzem wojennym skazanym zaocznie przez holenderski sąd za udział 17 lipca 2014 r. w zestrzeleniu malezyjskiego boeinga 777 nad Donbasem. W tragedii zginęło 298 osób.

Wybory prezydenckie w Rosji. Kim są pozostali przeciwnicy Władimira Putina?

Jak przekazał portal russiapost.info za republic.ru, pierwszym kandydatem, który deklarował udział w wyborach prezydenckich w Rosji był kapitan piechoty morskiej Iwan Otrakowski, nominowany przez znane z krytyki Kremla Ogólnorosyjskie Zgromadzenie Oficerów. Kolejnym potencjalnym przeciwnikiem Władimira Putina w wyborach może być Ustin Chashchikhin - autor książek i działacz antyszczepionkowy, który ogłosił kandydaturę w mediach społecznościowych. Według doniesień portalu ura.news swoją chęć uczestnictwa w wyborach zgłosił także Boris Nadezhdin, który był w przeszłości posłem Dumy Narodowej, a obecnie jest założycielem i prezesem Fundacji Instytutu Projektów Regionalnych i Legislacji.

Władimir Putin nie ogłosił jeszcze swojej kandydatury. Jak przekazał AP News, 71-letni prezydent twierdzi, że ogłosi to dopiero po formalnym ustaleniu przez parlament daty wyborów. Wybory prezydenckie w Rosji mają odbyć się w marcu 2024 roku.