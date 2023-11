Maya Kowalski otrzymała 260 milionów dolarów odszkodowania od szpitala Johns Hopkins All Children's Hospital. Sąd uznał, że personel placówki na Florydzie przyczynił się do samobójczej śmierci pani Beaty, matki dziewczyny. Polka zachorowała na depresję po tym, jak straciła prawo do opieki nad córką. Teraz 17-latka złożyła kolejną skargę. Maya Kowalski oskarża pracowników szpitala o napaść na tle seksualnym.

USA. Maya Kowalski oskarża szpital o molestowanie. Tłumaczy, dlaczego milczała przez siedem lat

16 listopada 17-latka powiedziała stacji Fox News, że złożyła skargę na Johns Hopkins All Children's Hospital. Maya Kowalski trafiła do szpitala w 2016 roku. Miała wtedy 10 lat. - Twierdzę, że doszło do wykorzystywania seksualnego. Przez kilka lat milczałam w tej sprawie, ponieważ obawiałam się, że nie zostanę potraktowana poważnie - stwierdziła. Prawnik reprezentujący szpital oświadczył, że takie "zarzuty pojawiły się pierwotnie w trakcie procesu, ale nie zostały uwzględnione w sprawie".

"Gdy tylko szpital dowiedział się o zarzutach, zgodnie ze swoją polityką natychmiast wszczął wewnętrzne dochodzenie, a w zeszłym miesiącu skontaktował się z organami ścigania. Federalne przepisy dotyczące prywatności ograniczają szpitalowi Johns Hopkins All Children’s Hospital możliwość udostępniania większej liczby informacji, ale szpital bardzo poważnie podchodzi do tego rodzaju zarzutów i zawsze stawia bezpieczeństwo swoich pacjentów ponad wszystko" - przekazał prawnik szpitala w oświadczeniu.

Dokument Netfliksa opisuje historię rodziny Kowalskich. Panią Beatę oskarżono o znęcanie się nad córką

Jak pisaliśmy, w czerwcu 2023 roku na Netfliksie udostępniono film dokumentalny "Zaopiekujcie się Mayą", który przedstawia historię rodziny państwa Kowalskich. W 2016 roku Maya Kowalski trafiła do szpitala z powodu bólu brzucha. Rodzice powiedzieli lekarzom, że ich córka cierpi na zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (CRPS), a ulgę w cierpieniu przynosi nastolatce ketamina.

Lekarzy zaniepokoiła metoda leczenia stosowana przez rodziców, więc zawiadomili służby. Personel placówki oskarżył panią Beatę o znęcanie się nad córką poprzez celowe doprowadzanie dziecka do choroby. Twierdzono, że kobieta cierpi na zespół Munchhausena. Sąd na tej podstawie pozbawił rodziców prawa do opieki nad dzieckiem. Stało się tak, mimo że Maya, po odseparowaniu jej od rodziców, nadal wykazywała objawy choroby, a lekarz, który wcześniej opiekował się dziewczynką, potwierdził, że zalecił rodzicom podawanie ketaminy. W 2017 roku Beata Kowalski popełniła samobójstwo.