Misja ONZ w szpitalu Al-Szifa w Gazie. Pracownicy mówili o "strefie śmierci" i masowym grobie

Dyrektor generalny szpitali w Strefie Gazy Mohammed Zaqut przekazał w niedzielę, że wszystkie wcześniaki przebywające w szpitalu Al-Szifa zostały ewakuowane. 31 dzieci, które pozostały tam po opuszczeniu wczoraj szpitala przez większość pacjentów, a także trzech lekarzy i dwie pielęgniarki mają wkrótce wyjechać do Egiptu. Wcześniej ze szpitala ewakuowano około 2500 przesiedlonych tam mieszkańców, pacjentów i członków personelu.

Misja ONZ w szpitalu Al-Szifa. Relacje na temat masowego grobu

W sobotę do szpitala Al-Szifa udała się ekipa pracowników ONZ, która miała ocenić sytuację humanitarną w placówce. WHO w komunikacie na temat wizyty przekazała, że ze względów bezpieczeństwa misja trwała tylko jedną godzinę. Zespół ONZ ocenił placówkę jako "strefę śmierci", zaś sytuację w szpitalu jako "rozpaczliwą". "Widoczne były ślady bombardowania i ostrzału. Przed wejściem do szpitala zespół zobaczył masowy grób, w którym, jak przekazano zespołowi, pochowano 80 osób" - czytamy. WHO wyjaśnia, że z powodu braku czystej wody, leków, paliwa i żywności największy, jeden z najlepiej wyposażonych szpitali w Gazie, przestał w praktyce funkcjonować jako placówka medyczna. W ostatnich dniach z powodu wstrzymania usług medycznych kilku pacjentów zmarło. Członkowie personelu i pacjenci, którzy rozmawiali z wysłannikami ONZ, byli, jak czytamy, "byli przerażeni i prosili o ewakuację".

W sobotę rano strona palestyńska poinformowała, że izraelskie wojsko nakazało ewakuację "w ciągu godziny" największego szpitala w Strefie Gazy. W placówce Al-Szifa leczono około siedmiu tysięcy osób, w tym pacjentów w stanie krytycznym oraz wcześniaków. Izrael temu zaprzeczał. "Izraelska armia w żadnym momencie nie nakazywała ewakuacji pacjentów ani zespołów medycznych i zaproponowała, że będzie ułatwiać wszelkie prośby o ewakuację medyczną" - napisano w oświadczeniu wojsk Izraela.

Zdaniem strony izraelskiej Hamas wykorzystuje kompleks szpitalny do celów militarnych i zbudowało centrum dowodzenia po placówką. Hamas i władze szpitala wielokrotnie temu zaprzeczały. W niedzielę Izrael opublikował wideo pokazujące tunel wykopany przez palestyńskich bojowników pod największym szpitalem w Strefie Gazy. Izraelscy inżynierowie odkryli na głębokości 10 metrów korytarz o długości 55 metrów prowadzący do drzwi przeciwwybuchowych. Na nagraniu widać wąskie przejście z łukowym betonowym dachem, kończące się szarymi drzwiami. - Tego typu drzwi używa terrorystyczna organizacja Hamas, by uniemożliwić siłom izraelskim wkroczenie do centrum ich dowództwa - przekazała strona izraelska.

W oświadczeniu nie podano, co znajdowało się za drzwiami. Do tunelu można było się dostać przez szyb odkryty w szopie na terenie kompleksu szpital Al- Shifa.