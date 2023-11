Filippo Turetta, 22-letni student podejrzany o zamordowanie młodej kobiety, został aresztowany w Niemczech po ośmiu dniach poszukiwań - poinformowała włoska agencja prasowa Ansa. Ofiarą mężczyzny miała paść 22-letnia Giulia Cecchettin, jego była dziewczyna.

Włochy. Poszukiwany student został zatrzymany w Niemczech. Jest podejrzany o zamordowanie swojej byłej dziewczyny

Turetta i Cecchettin zniknęli 11 listopada. Podczas poszukiwań śledczy odnaleźli nagranie z monitoringu przedstawiające kłótnię pary na parkingu. W trakcie awantury mężczyzna pobił swoją byłą partnerkę, a następnie wciągnął ją do samochodu i odjechał. Ciało młodej kobiety zostało odnalezione w sobotę (18 listopada) niedaleko jeziora Barcis we włoskim regionie Fiuli. Na rękach i szyi dziewczyny znajdowało się ponad 20 ran ciętych oraz kłutych. Prawdopodobnie zostały one zadane nożem odnalezionym w okolicy miejsca zbrodni. Biegli stwierdzili, że dziewczyna do samego końca broniła się przed atakiem.

W niedzielę (19 listopada) Turetta został odnaleziony w Niemczech na autostradzie A9 niedaleko miasta Bad Dürrenberg w okolicach Lipska - donosi lokalny portal informacyjny Tgcom24. Jego samochód zatrzymał się na pasie awaryjnym z powodu braku benzyny. Mężczyzna nie miał przy sobie więcej pieniędzy na paliwo. Turetta został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Śledczy uważają, że mężczyzna dokonał zabójstwa z zemsty za rozstanie, o którym zadecydowała Cecchettin. Obecnie czeka na ekstradycję. - Niemiecki sędzia zdecyduje, kiedy i w jaki sposób zostanie on odesłany do Włoch - tłumaczył jego prawnik Emanuele Compagno.

Zaginięcie studentki stało się przedmiotem debaty publicznej. Politycy lewicy zwracają uwagę na przemoc wobec kobiet

Sprawa zaginięcia dziewczyny odbiła się szerokim echem we włoskich mediach. "Z niepokojem śledziłam nowe doniesienia dotyczące tej sprawy i do końca miałam nadzieję na inny wynik. Wiadomość o odkryciu martwego ciała Guilii łamie serce. Łączymy się w smutku z jej rodziną i wszystkimi bliskimi" - napisała premier Włoch Giorgia Meloni w mediach społecznościowych po odkryciu ciała dziewczyny.

- Wszystko inne zostało jej odebrane: jej życie i prawo do kochania - mówiła Anna Maria Bernini, włoska minister szkolnictwa wyższego. Decyzją władz Uniwersytetu Padewski Cecchettin zostanie uhonorowana pośmiertnym tytułem naukowym. 16 listopada dziewczyna miała bowiem podejść do obrony pracy dyplomowej.

Z włoskich mediów wynika, że jest to 103. przypadek zabójstwa kobiety we Włoszech w tym roku. W ostatnim tygodniu politycy centrolewicowej Partii Demokratycznej ponowili apele o podjęcie ponadpartyjnej inicjatywy mającej na celu przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.