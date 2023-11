Konfrontacja z migrantami na fińsko-rosyjskiej granicy. "Finowie przewidzieli, że padną kolejną ofiarą"

Tuż przed zamknięciem w Finlandii przejść granicznych z Rosją na jednym z nich pojawiło się kilkudziesięciu migrantów. Media donoszą, że doszło do fizycznej konfrontacji z fińską Strażą Graniczną. "Na fińskich przejściach granicznych z Rosją obrazki do złudzenia przypominające to, co dzieje się na naszej granicy z Białorusią od ponad dwóch lat" - komentuje analityczka PISM.

