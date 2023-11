18 listopada około godz. 9.00 agencja informacyjna AFP poinformowała, że Siły Obronne Izraela (IDF) zażądały ewakuacji największego szpitala w Strefie Gazy - Al-Szifa. Izraelska armia natychmiast odparła te zarzuty.

Strefa Gazy. Trudna sytuacja w szpitalu Al-Szifa. Przebywa tam blisko siedem tysięcy pacjentów

Nad ranem służby medyczne przekazały, że armia Izraela ogłosiła ewakuację szpitala. Pacjenci mieli opuścić budynek "w ciągu godziny", co byłoby niemożliwe - w placówce przebywa około siedmiu tysięcy osób (ONZ mówi, że do tej pory było ich 2300), w tym pacjenci w stanie krytycznym, 35 wcześniaków oraz wysiedleńcy.

Omar Zaqout, kierownik szpitala, powiedział w rozmowie z Al Jazeerą, że nad ranem rozpoczęły się przymusowe ewakuacje. Dodał, że sceny są "przerażające". - Pokazano nam, żebyśmy wyjechali drogą al-Wehda. Na drodze walają się dziesiątki ciał. Wielu bezdomnych, którzy nie mogą chodzić, pozostają sami na zewnątrz - powiedział Zaqout.

Jak relacjonował Mounir al-Barsh, lekarz ze szpitala Al-Szifa, armia izraelska zadzwoniła nad ranem 18 listopada i ostrzegła, że osoby, które wyjdą z placówki, muszą machać białą chusteczką i iść w jednej linii. - Żołnierze poniżali ich na całej drodze. Wielu pacjentów umieszczono na wózkach inwalidzkich lub łóżkach na kółkach. Członkowie rodzin byli zmuszeni sami nosić swoje ranne dzieci lub rodziców. To okropne, bezprecedensowe sceny - powiedział al-Barsh w rozmowie z Al Jazeerą. - Około 120 pacjentów zostanie w szpitalu, ponieważ nie mogą się poruszać - dodał al-Barsh. Poinformował również, że opiekę nad nimi będą sprawować dyrektor szpitala, czterech innych lekarzy i niewielka grupa pielęgniarek.

Izraelska armia od czterech dni okupuje szpital. Twierdzi, że organizacja terrorystyczna Hamas ma pod budynkiem swoje centrum dowodzenia. Nie znaleziono jednak na to żadnych dowodów. Zarówno Hamas jak i władze szpitala temu zaprzeczają.

Izrael zaprzecza doniesieniom o ewakuacji szpitala. Mówi o pomocy humanitarnej

Siły Obronne Izraela (IDF) tego samego dnia zaprzeczyły, że zażądały ewakuacji szpitala Al-Szifa w Gazie w ciągu godziny. Przekazują, że odpowiedziały jedynie na prośby dyrektora centrum medycznego, który poprosił o bezpieczną drogę wyjścia dla chcących opuścić szpital.

"Dziś rano IDF przychyliły się do prośby dyrektora szpitala Al-Szifa, aby umożliwić bezpieczną drogę mieszkańcom Gazy przebywającym w szpitalu i chcącym ewakuować się" - napisały IDF w komunikacie, cytowanym przez portal Times of Israel. "IDF w żadnym momencie nie nakazywały ewakuacji pacjentów ani zespołów medycznych i proponowały, że będą ułatwiać realizację wszelkich próśb o ewakuację medyczną" - czytamy. "Personel medyczny pozostanie w szpitalu, aby opiekować się pacjentami, którzy nie są w stanie się ewakuować" - dodano. Siły Obronne Izraela przekazały również, że w ciągu nocy dostarczono do szpitala dodatkową żywność, wodę i pomoc humanitarną.