USA i Ukraina chcą wspólnie produkować broń. Wołodymyr Zełenski: Nadszedł czas

W konferencji mają wziąć udział przedstawiciele ukraińskiego i amerykańskiego przemysłu obronnego, urzędnicy i wszyscy ci, którzy organizują dostawy broni do Ukrainy. Rozmowy mają dotyczyć zwiększenia produkcji uzbrojenia dla Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Biały Dom zapowiedział rozmowy z Ukrainą dotyczące produkcji broni

Biały Dom poinformował, że w dniach 6-7 grudnia rząd Stanów Zjednoczonych będzie gospodarzem konferencji, w której wezmą udział przedstawiciele władz i przemysłu obronnego, z USA i Ukrainy. "Konferencja wpisuje się w wysiłki rządu USA zmierzające do znacznego zwiększenia produkcji broni w celu wsparcia walki Ukrainy o wolność i bezpieczeństwo" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson. Podczas spotkania mają być omawiane m.in. możliwości wspólnej produkcji broni na Ukrainie oraz współpracy przemysłowej.

Ukraina. Wołodymyr Zełenski potwierdził współpracę z USA

Prezydent Zełenski powiedział w cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych, że to m.in. efekt jego rozmów w Waszyngtonie z prezydentem Joe Bidenem. - Aktywnie współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wspólnej produkcji broni. Podczas mojej wizyty w Waszyngtonie uzgodniliśmy z prezydentem Joe Bidenem bardzo konkretne rzeczy, które możemy wspólnie zrobić. A to z pewnością wzmocni Amerykanów, Ukraińców i naszych partnerów. Kooperacja zawsze wzmacnia. Dziś podczas negocjacji z udziałem Andrija Jermaka, szefa mojego gabinetu, i naszego zespołu rządowego, omawiano szczegóły - podkreślał Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy powiedział, że konferencja w Waszyngtonie będzie kontynuacją Forum Przemysłu Obronnego, które odbyło się we wrześniu. - Nasza praca nad produkcją obronną na Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych, przyczynią się do dalszego jej sukcesu. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym, prezydentowi Bidenowi i jego zespołowi, Kongresowi USA i obu stronom, które wspierają Ukrainę. Szczególną wdzięczność kieruję do amerykańskich firm obronnych i partnerów w Europie - wszystkich, którzy bronią wolności w praktyce - mówił Zełenski.

Nadszedł czas, abyśmy osiągnęli maksymalne rezultaty, aby mieć pewność, że życie naszych dzieci i wnuków nie zostanie zmarnowane przez wojnę - dodał prezydent Ukrainy.