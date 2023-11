Tysiące mężczyzn z Ukrainy uciekło przed wojną. "Moje miejsce nie jest na polu bitwy"

BBC przypomina, że po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku większość mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat miała zakaz opuszczania swojego kraju. Mimo to niemal 20 tys. z nich opuściło Ukrainę, nielegalnie przekraczając granicę z Rumunią, Mołdawią, Polską, Węgrami i Słowacją. Takie osoby mogą ubiegać się potem o azyl.

To samo próbowało zrobić ponad 21 tys. innych, ale zostało powstrzymanych przez ukraińskie władze. Większość z nich chciała przejść lub przepłynąć granicę, a kilka tysięcy innych posługiwało się fałszywymi zwolnieniami lekarskimi. Według władz w Kijowie jedynie ok. 1-5 proc. mężczyzn chce uniknąć mobilizacji i nie jest to odsetek istotny dla obrony kraju.

- Uważam, że każdy człowiek wybiera cel swojego życia. Dla jednych sensem jest obrona swojego terytorium, dla innych ochrona siebie i swoich rodzin. Niektórzy chcą tworzyć, budować biznesy, przyczyniać się do wzrostu gospodarki państwa. Wierzę, że bez względu na wszystko moje miejsce nie jest na polu bitwy - mówił jeden z Ukraińców w rozmowie z BBC.

Wojna w Ukrainie

Coraz gorsza sytuacja panuje na froncie walk o Awdijiwkę. Rosjanie zajmują pozycje wokół miasta, zwłaszcza na jej północnej flance. Chcą przejąć miejscowe zakłady koksochemiczne i okrążyć ukraińskich obrońców miasta. Rosjanie w prowadzonej od ponad miesiąca ofensywie na Awdijiwkę stracić mogli nawet 10 tysięcy swoich żołnierzy. To jedna czwarta sił, które zgromadzili na tym odcinku. Ogromnym kosztem udaje się im jednak przesuwać co jakiś czas swoje pozycje. Zbliżyli się do zakładów koksochemicznych, z których Ukraińcy uczynili fortecę trudną do zdobycia.

Jak jednak wskazuje analityk wojskowy Ołeksandr Musijenko, należy rozpatrywać także najgorsze scenariusze, w których być może Ukraińcy będą musieli się wycofać. Jak dodaje, jeśli wróg zacznie zamykać otoczenie, nie można dopuścić, aby ukraińskie oddziały znalazły się w kotle. Awdijiwka to, przed wojną 30 tysięczne, miasto leżące na przedmieściach okupowanego Doniecka. Rosjanom nie udało się go zdobyć, poczynając od 2014 roku.