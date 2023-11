Biden znów zaskoczył. Po udanych rozmowach tak nazwał przywódcę Chin. "W każdym razie zrobiliśmy postęp"

Prezydent Stanów Zjednoczonych i przywódca Chin spotkali się przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w San Francisco. - Wracamy do bezpośredniej, otwartej i jasnej komunikacji - powiedział Joe Biden. Kilkanaście godzin po tych rozmowach amerykański prezydent, pytany o swoje niedawne wypowiedzi pod adresem przywódcy Chin stwierdził, że nie zmienił swojego poglądu, że "Xi Jinping jest faktycznie dyktatorem". Słowa Bidena cytuje Reuters, który spodziewa się zdecydowanej reakcji Pekinu na tę opinię.

Zobacz wideo The best of Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu